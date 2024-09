Daniel Rodrigues Cruz: assistência jurídica em um mercado em expansão

A alta capacitação é o diferencial para os profissionais que buscam espaço na advocacia atualmente. Diante do cenário de competitividade, estar familiarizado com as ferramentas tecnológicas, entender as áreas de maior demanda, buscar experiência e estabelecer um networking são primordiais para quem inicia na carreira jurídica, conforme aponta o advogado Daniel Rodrigues Cruz.

Com 18 anos de experiência no mercado, ele diz que o profissional precisa ser flexível e estar disposto a se adaptar às mudanças no âmbito do Direito, buscando novas abordagens e inovações.

“Mantenha a ética profissional em todas as ações. Invista tempo em aprimorar a escrita jurídica e habilidades de oratória. Aprenda a lidar com fracassos e dificuldades, utilizando-os como oportunidades de crescimento. Seguindo esses conselhos, será possível estar bem posicionado para construir uma carreira bem-sucedida”, aconselha.

Proprietário do escritório Rodrigues Cruz Advogados Associados, o profissional se dedica à área do Direito Trabalhista, Sindical e Empresarial. Relembrando a trajetória, ele cita a dedicação contínua que permitiu o crescimento na área jurídica.

“Minha formação acadêmica em Direito foi intensa e abrangente. Os principais desafios ao iniciar foram a adaptação à prática profissional, a transição da teoria para a ação e o aprendizado da dinâmica dos escritórios e tribunais. Também a conquista da confiança dos clientes, atualização constante das legislações e jurisprudências, o gerenciamento de tempo e lidar com a carga de trabalho intensa e os prazos processuais”, diz.

Ao tratar sobre o mercado jurídico no Pará, ele cita aspectos econômicos, sociais e culturais, destacando as oportunidades.

“Há uma alta demanda por serviços jurídicos devido a investimentos em nosso Estado. Estamos vivendo um momento de muita efervescência jurídica no qual muitos estão testando novas formas de relações jurídicas e sociais. Nesses novos tempos, é necessário ter muita confiança no profissional para garantir a segurança jurídica ou corre-se o risco do prejuízo logo na frente”, finaliza Daniel Rodrigues Cruz.