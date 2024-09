Claudiovany Teixeira: demandas regionais abrem novos caminhos

O início da carreira costuma ser desafiador para muitos profissionais, especialmente para mulheres que precisam conciliar a jornada dupla de maternidade com a dedicação ao trabalho, como aconteceu com a doutora Claudiovany Teixeira. Com cerca de 30 anos de advocacia e formada pela Universidade de Braz Cubas, em São Paulo, a advogada revela que enfrentou alguns percalços nos primeiros anos após a formação, como o deslocamento entre faculdade, trabalho e sua residência, pois dependia de transporte coletivo, e a falta de uma rede de contatos ao se estabelecer em uma cidade nova.

“Iniciei minha carreira em 1997, após ter me mudado para Belém com meu marido e duas filhas, que tinham menos de dois anos de idade. Então, além de ser mãe sem uma rede de apoio, eu não conhecia ninguém na cidade. O networking é muito importante para o início de carreira, então creio que esse foi meu principal desafio”, relembra.

Mesmo com anos de carreira e expertise, advogar no Pará não é uma tarefa simples na visão de Claudiovany Teixeira. Ela afirma que um dos entraves para o desempenho da profissão está na demora do judiciário paraense, apesar do Estado possuir uma ampla gama de oportunidades para os profissionais da área.

“O maior desafio para os profissionais do Direito que atuam no Pará é a morosidade do judiciário, o engessamento do Poder Judiciário e a falta de preparo do poder público em atender um estado com dimensões continentais. Já as oportunidades são inúmeras, como atuação em áreas jurídicas mais específicas, em decorrência da necessidade regional”, destaca a advogada.

Claudiovany Teixeira ressalta que os avanços tecnológicos são fundamentais para melhorar a atuação do advogado. “O Processo Judicial Eletrônico e as audiências virtuais possibilitaram a atuação do advogado que esteja em qualquer local do Pará. Então, quando levamos em consideração tais apontamentos, o PJe e afins trouxeram novas oportunidades de negócios à advocacia”.

Para os profissionais que estão adentrando o mercado, ela destaca: “Compreenda qual é o seu público-alvo, quais são as necessidades do seu público e quando souber apontar, estude muito e seja o diferencial na área. E faça networking, pois os seus maiores clientes, em sua grande maioria, surgem de indicações”, conclui.