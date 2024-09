Aprendizado: Vicente Noronha Filho defende prática jurídica desde a sala de aula

A principal habilidade que um advogado deve ter é a capacidade de se expressar e se fazer compreender”, afirma Vicente Noronha Filho, advogado e vice-reitor do Centro Universitário Fibra. Vicente compartilhou sua trajetória profissional e a visão acadêmica sobre o Direito nos dias de hoje, comentando as inovações tecnológicas na área e as habilidades essenciais aos praticantes da advocacia, além dos desafios e oportunidades no Estado do Pará.

O vice-reitor destaca que sua experiência profissional influencia significativamente sua abordagem acadêmica, orientada não apenas para o conhecimento teórico, mas também para a prática jurídica. “Considerando que atuo em um escritório vinculado ao núcleo de prática jurídica, lido diariamente com problemas jurídicos familiares e contratuais. Essas experiências influenciam o modo como repasso os conhecimentos e adoto metodologias mais ativas em sala de aula”, explica.

O Centro Universitário Fibra, em consonância com esses princípios, incorpora tecnologias da informação ao ensino jurídico, facilitando o acesso dos alunos às práticas processuais e ao acompanhamento de decisões judiciais. Noronha complementa: “Integramos essas tecnologias ao currículo acadêmico através de disciplinas como Direito Digital e Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, preparando nossos alunos para um mercado globalizado e digitalmente avançado”.

Ele enfatiza a importância da oratória e da constante atualização jurídica, ambos essenciais em um campo tão dinâmico quanto o Direito. “O Direito é uma ciência muito dinâmica, e as decisões judiciais se pautam cada vez mais por entendimentos jurisprudenciais, então o profissional precisa estar sempre atento a essas constantes evoluções sobre como o Direito deve ser interpretado e aplicado”, diz.

No Pará, os profissionais enfrentam desafios logísticos e de infraestrutura que afetam diretamente o acesso à Justiça, além de questões ambientais e de direitos de comunidades tradicionais. “Considerando a logística de transporte e as dificuldades de comunicação com a internet, que oscila muito na nossa região, o desafio é grande”.

Para os novos advogados paraenses, Vicente Noronha Filho aconselha perseverança, coragem e compromisso com a justiça, incentivando a busca por soluções conciliatórias e a mediação de conflitos. “É fundamental atuar com destemor, independência e imparcialidade, sem perder a cordialidade, e buscar sempre a conciliação e mediação dos conflitos, evitando a procrastinação em processos que muitas vezes têm trâmite longo, gerando desgaste físico, emocional e financeiro”, conclui.