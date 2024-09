Anuário do Direito 2024 é lançado nesta terça-feira (24) com quadro na Rádio Liberal+

O Grupo Liberal lança, nesta terça-feira (24), a 3ª edição do Anuário do Direito 2024 com um quadro especial no programa Tarde Mais Liberal, da emissora Rádio Liberal +. Em um formato único e inovador, o quadro vai garantir maior visibilidade e destaque para os operadores do direito que compõem o Anuário 2024.

O gerente do Estúdio Digital & Content do Grupo Liberal, Aurélio Oliveira, destaca que o lançamento é uma oportunidade de ampliar o impacto que os profissionais do direito podem ter para mostrar à sociedade paraense o trabalho realizado dentro da área jurídica.

"Nessa terceira edição, nós lançamos um formato diferente, que tem como principal objetivo dar mais visibilidade e reconhecimento para os participantes da edição. Na série especial de entrevistas, cada um dos participantes, sejam escritórios ou profissionais autônomos, poderão falar um pouco mais das suas especialidades, mostrar para a sociedade quais são os caminhos do direito dentro do estado, além de mostrar muito além do anuário todo o potencial do seu trabalho", explica Aurélio.

A série especial de entrevistas na Rádio Liberal + e no Youtube do Liberal.com vai contar com a participação dos profissionais que se destacaram no mercado jurídico paraense. O formato é ao vivo, em áudio e vídeo, e contará com a presença dos profissionais do direito, que serão entrevistados pelos jornalistas Vanessa Araújo, Elisa Vaz e Felipe Campos.

O primeiro episódio contará com a participação do advogado empresarial e desportivo, Mário Célio, que irá compartilhar um pouco das experiências e desafios vividos na área do direito desportivo.

Sobre o Anuário do Direito 2024

O Grupo Liberal lança a 3ª edição do Anuário do Direito 2024, com a finalidade de destacar a importância da classe jurídica na sociedade. A publicação premium, que vai contar com 124 páginas, registra conquistas e avanços dos operadores do direito na sociedade paraense, dando destaque para renomados escritórios de advocacia, defensores e procuradores do estado.

"Desde a primeira edição, o segmento do direito tem recebido muito bem o projeto. Esse é um projeto de sucesso, que a gente tem uma grande felicidade de estar executando mais uma edição, com novos personagens. A gente tenta dar visibilidade, ampliando os participantes a cada nova edição", finaliza Aurélio Oliveira.

O Anuário do Direito do Pará 2024 tem patrocínio do Centro Universitário Fibra e da Ordem dos Advogados do Brasil - Pará (OAB-PA).

Acompanhe todas as novidades do Anuário do Direito do Pará 2024 aqui.