André Tocantins: tecnologia aplicada à ciência jurídica

Com 15 anos de experiência e excelência profissional, o advogado André Silva Tocantins (OAB/PA 15.381) é sócio-fundador do renomado Escritório Imbiriba, Tocantins, Fontes de Mello, Mendes & Casanova Advogados Associados, no bairro do Umarizal, em Belém. Criminalista, o advogado é formado pela Universidade Estácio de Sá - Faculdade do Pará (FAP), especialista em Processo Penal pela Universidade da Amazônia (Unama) e pós-graduando em Direito Público, Constitucional e Finanças Públicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC/RS).

Atualizado com o crescimento da tecnologia aplicada às ciências jurídicas, o advogado comenta que a principal inovação no âmbito do Direito e da administração da Justiça é a introdução da inteligência artificial. “É a principal e maior ferramenta de inovação a ser empregada tanto na administração de escritórios, na construção de peças jurídicas e nas pesquisas de jurisprudências, como na própria prestação jurisdicional pelos juízes e tribunais regionais e superiores Brasil a fora”, destaca.

Oportunidades

O advogado avalia que, atualmente, as principais oportunidades e desafios no mercado local estão ligados às áreas minerais e ambientais. “De utilização consciente e equilibrada dos recursos naturais a potencialidades regionais de forma responsável, legal e perene no tempo”, pondera.

Dicas

Se manter constantemente focado, capacitado e atualizado e não desistir são as dicas que o advogado André Tocantins deixa para as novas gerações. “Não será fácil, pelo contrário, será muito difícil, mas a perseverança e a resiliência serão determinantes para o sucesso de médio a longo prazo. Costumo sempre dizer que a advocacia é uma profissão de maturidade, que o sucesso profissional almejado vai demandar certo tempo e experiências”, finaliza.