André Serrão: excelência reconhecida internacionalmente

Com 19 anos de atuação no mercado, o advogado André Luiz Serrão Pinheiro, que também é diretor-tesoureiro da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pará (OAB-PA), tem um trabalho diferenciado e reconhecido pela excelência. Ele está à frente do escritório André Serrão Advocacia, em Belém, considerado um dos 10 melhores escritórios de advocacia no ramo Trabalhista do Norte do Brasil, conforme ranking do instituto internacional Leaders League 2024.

“Ter o selo de qualidade Leaders League é um enorme diferencial, pois se trata de reconhecimento ao nosso comprometimento e profissionalismo. Agradecemos à nossa equipe por tornar isso possível. E agradecemos a confiança de nossos clientes. Estamos gratos por fazer parte desse sucesso conjunto. Seguimos com coragem e determinação para superar desafios e alcançar nossos objetivos”, observa Serrão.

O advogado se formou pela Universidade da Amazônia (Unama) e lembra os desafios que foram superados com muito foco, força de vontade e dedicação. Ele orienta as novas gerações a seguirem o caminho dos estudos.

“No início da carreira é difícil aprender a gerir um escritório. Há coisas que não são ensinadas na faculdade, tais como pagamento de tributos, captação de clientela e precificação dos honorários, e há a própria inexperiência. Creio que na advocacia ainda há espaço para crescimento daqueles que estudam, se dedicam e agem com ética profissional”, acrescenta.

Como aposta para o futuro, o profissional acredita que o marketing digital é extremamente importante para o posicionamento no mercado e que a utilização de ferramentas para pesquisa de jurisprudência é essencial. André Serrão ainda aponta alguns cuidados que são necessários com a tecnologia.

“Por enquanto, entendo que a inteligência artificial ainda não é adequada a um trabalho bem elaborado na advocacia. Trabalhar bastante, estudar bastante, agir com ética e zelar por seu nome e imagem profissional são as melhores opções”, destaca.