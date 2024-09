Ampep: meio século dedicado ao fortalecimento do MP

A Associação do Ministério Público do Estado do Pará –AMPEP completa 53 anos de existência em 2024, sempre apoiando e fortalecendo o trabalho de promotores de justiça e procuradores de justiça, tanto os que estão na ativa como os aposentados. A instituição conta atualmente com 479 associados, que diariamente buscam o fortalecimento e o reconhecimento da classe não só regionalmente, mas nacionalmente, trabalhando para incentivar, viabilizar e divulgar as ações desenvolvidas pelo Ministério Público em prol da sociedade paraense.

A trajetória da associação começou em 12 de agosto de 1971, com o objetivo de defender as prerrogativas e a autonomia dos membros do MPPA. Mas a AMPEP foi além. Com diálogo e parcerias com outras entidades, consolidou-se como uma estrutura forte politicamente e tornou-se institucionalmente reconhecida - reconhecimento este corroborado pelo trato respeitoso as suas demandas junto à CONAMP - Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, e à Procuradoria-Geral de Justiça do MPPA -, obtendo êxito e grandes conquistas em seus anseios classistas.

Uma associação reconhecida, fortalecida e sempre em ascensão, que trabalha para uma sociedade imediatista a partir do advento das novas tecnologias, não poderia eximir-se da busca pelo conhecimento e adequação ao contexto de inteligência artificial, que está cada vez mais presente no meio jurídico. “O período pandêmico nos trouxe a possibilidade de audiências virtuais. Isso, claro, não precisa ser regra, mas a audiência virtual já era prevista no Código de Processo Penal mesmo antes da pandemia; ela é mais responsiva à sociedade, já que prima pela segurança e celeridade ao processo jurídico”, avalia a diretoria da AMPEP.

Destacando os benefícios do avanço tecnológico para o campo jurídico, com a facilidade de acesso a informações, o ganho de tempo e a redução das distâncias, a recomendação aqueles que sonham em adentrar na carreira do Ministério Público é usar a internet e as redes sociais como aliadas ao estudo. “Quem estiver estudando com determinação e sonha com a aprovação no Ministério Público do Pará... Acredite, pois certamente será um promotor de justiça. Aos novos colegas que iniciaram suas atividades em abril e aos que estão por vir... Aceitem o desafio de uma carreira recompensadora”, pontuam os gestores.

E finalizam: “Ser membro do Ministério Público é um sacerdócio. É uma carreira que, acima de tudo, defende os mais vulneráveis como o idoso, a criança, o morador de rua e os direitos coletivos. Ser promotor de justiça é estar no time da defesa da ordem jurídica, é estar no time da paz comum. Ser promotor de justiça é o sacerdócio mais interessante, mais evolutivo da Justiça brasileira”.