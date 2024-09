Alexandre Scherer: Criatividade para acompanhar mudanças

O escritório Alexandre Scherer Advogados Associados, localizado no município de Santarém, no oeste do Pará, é referência na advocacia no Estado com uma equipe focada e criativa. Com 24 anos de atuação, o advogado Alexandre Scherer lidera a equipe. Ele é especialista em Direito Processual Civil, Direito Empresarial, Direito Cível, Direito do Agronegócio e Direito Trabalhista.

Alexandre conta que, nos primeiros anos de trabalho, a paixão pela Justiça e a mentoria do advogado Edison Messias de Almeida fizeram a diferença. “A experiência que adquiri naqueles anos formativos foi crucial para o meu desenvolvimento profissional e pessoal, ensinando-me a importância da resiliência, da ética e do comprometimento”, ressalta.

A vasta extensão territorial e a presença de comunidades isoladas no Pará tornam o acesso à Justiça um grande desafio, na avaliação de Alexandre Scherer. “É fundamental promover iniciativas que levem assistência jurídica a essas regiões e lutar contra a desigualdade social”, pondera.

Inovações tecnológicas

O advogado também analisa que o cenário jurídico no Pará está passando por uma transformação impulsionada por inovações tecnológicas e avanços jurídicos que prometem redefinir a prática da advocacia. “Ferramentas de IA estão revolucionando a análise de documentos, a pesquisa jurídica e a gestão de casos. Isso permite que os advogados se concentrem em tarefas mais estratégicas e de alto valor”, diz.

Para a nova geração na advocacia, Alexandre Scherer aconselha a constante atualização com as mudanças legislativas, decisões judiciais e novas tendências. “Participe de cursos, seminários e workshops para ampliar seus conhecimentos. Pratique a redação de documentos legais, aprimore suas habilidades de argumentação e esteja preparado para falar em público. Networking é crucial na área jurídica”, sugere. “E o mais importante, sempre aja com ética, transparência e integridade. Isso ajudará a construir uma carreira sólida e a ganhar a confiança de clientes e colegas”, finaliza.

