Afonso Arinos: O exercício jurídico na região norte

Com 32 anos de experiência, o advogado Afonso Arinos destaca-se não apenas pela expertise jurídica, mas também por sua jornada de aprendizado contínuo. Formado em Direito, especializou-se em Direito Processual, Empresarial e Tributário no Estado de São Paulo, sempre atento às mudanças na área.

“No início, o maior desafio foi obter fontes atualizadas para estudos, principalmente jurisprudenciais, sem a facilidade da internet”, comenta o profissional.

Afonso, que leciona no Centro Universitário Fibra, também destaca outro desafio: o mercado de advocacia. “No início dificilmente a advocacia é lucrativa, pois as melhores causas são captadas pelos advogados mais renomados e mais experientes, haja vista que os clientes de maior capacidade financeira dificilmente optam por contratar jovens advogados”, destaca.

Para os profissionais do Direito no Pará, Afonso identifica desafios como os altos custos processuais em relação à renda média local. “Os custos têm sido um obstáculo, especialmente em um contexto de redução da renda devido à inflação”, observa.

Contudo, ele vê oportunidades no crescimento da advocacia ambiental e fundiária, impulsionadas pela expansão agrícola e atividades minerárias na região.

No campo das inovações tecnológicas e jurídicas, ele destaca a inteligência artificial, amplamente adotada pelos tribunais, como transformadora para a advocacia: “Está revolucionando nossa forma de trabalho e interação com os clientes”.

Para os jovens e futuros advogados, Afonso aconselha: “Estude todos os dias. Um dia sem estudo é um dia menos advogado”.

Ele enfatiza a importância da resiliência e da paciência nos primeiros anos da carreira. “Plante hoje para colher no futuro”, diz, destacando que a satisfação do cliente é o maior retorno.

Com décadas dedicadas ao Direito, Afonso Arinos oferece uma perspectiva valiosa sobre as demandas jurídicas e tecnológicas. Ele incentiva aqueles que estão entrando agora na área a se prepararem para os desafios da profissão. “O conhecimento jurídico aliado às novas tecnologias é fundamental para se destacar no mercado atual”, ressalta Afonso, enfatizando a importância da atualização constante e da integração de ferramentas digitais na prática jurídica.

Afonso Arinos

Curso de Direito do Centro Universitário Fibra

Endereço: Avenida Gentil Bittencourt, nº 1144, Nazaré, Belém / PA.

Contato: (91) 3226-3110 e (91) 3226-5040

Site: fibrapara.edu.br