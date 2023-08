Advocacia em defesa das mulheres

A Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pará (OAB-PA) atua fortemente na defesa dos direitos das mulheres, por meio de campanhas, cursos de formação, debates e outras iniciativas. Também existe um amplo trabalho voltado para ações sociais e para a capacitação diante dos avanços da tecnologia. Quem explica é a vice-presidente da OAB-PA, Luciana Gluck Paul.

Como a OAB-PA tem atuado na defesa dos direitos das mulheres? Como atuar diante de temas tão sensíveis como violência contra a mulher, por exemplo?

Por meio de várias ações, dentre elas, a Campanha “Advocacia Sem Assédio”, os cursos de formação em política para mulheres, os debates sobre “Lideranças Femininas”, a construção de um espaço dentro da CAAPA para o acolhimento das mulheres, a “Blitz de Prerrogativas” nos órgãos onde transita a advocacia para o exercício profissional.

Como a OAB trabalha para fortalecer cada vez mais a participação e ascensão das advogadas no Estado?

Além de todo o trabalho de formação que vem sendo realizado, a Comissão Nacional da Mulher Advogada (CNMA) lançou uma ação intitulada “Carreiras”, e a Comissão da Mulher Advogada (CMA), junto com a OAB-PA, implementou a campanha “Contrate uma Advogada”, com a finalidade de apresentar as advogadas ao mercado de trabalho, bem como incentivar a sociedade a contratá-las.

Como a diversidade de gênero é fundamental na prática do trabalho da OAB-PA? O que mudou de positivo nesse sentido nos últimos anos?

A advocacia paraense é diversa e precisa que a gestão da casa que lhe representa também o seja, para que os projetos e ações sejam realizados sob um olhar plural. Entendo que, aos poucos, o nosso espaço da própria Casa da Advocacia vem, inclusive, adaptando-se para receber essa advocacia representada por inúmeras classes, gêneros e grupos, o que promove e suscita a propagação de pautas que precisam ser levantadas perante a sociedade, incentivando o respeito e a paz social.

A OAB-PA tem investido em ações sociais nos últimos anos? Qual o balanço dessas iniciativas?

A OAB-PA, além de ser a Casa da Advocacia, também é a Casa da Cidadania. Por meio das mais de 80 comissões temáticas que compõem a Ordem, são realizadas inúmeras ações que alcançam a sociedade regional, tanto na defesa dos direitos humanos como do Estado Democrático de Direito. Dentre as ações sociais há inúmeros trabalhos que estão sendo realizados, dentre eles, a atenção voltada aos refugiados, o atendimento realizado às pessoas idosas, a expansão de ações às pessoas com deficiência, a presença da Ordem nas discussões e combate a qualquer tipo de preconceito como o racial, religioso, sexual, de gênero etc.

Quais são as ações práticas que a OAB tem tomado para capacitar advogados e advogadas e ajudá-los a se adaptar às mudanças trazidas pela inteligência artificial?

A Escola Superior da Advocacia (ESA) é o espaço dentro da OAB-PA responsável pela capacitação e formação profissional da advocacia. Além de cursos de aperfeiçoamento e extensão, são oferecidos cursos de pós-graduação, tudo isso com valores abaixo do mercado, justamente pelo fato dessas ações serem o retorno à advocacia das anuidades que desembolsamos.