Advocacia criminal e o cenário digital

A advocacia criminal impacta diretamente a vida de quem está na iminência de ter a liberdade cerceada. Para exercê-la, é necessário considerar as mudanças e conflitos da sociedade, como apontam as advogadas Maria Chrisantina Sá Souza e Luana Leal Viegas, do escritório Sá Souza Advogados. Ao analisarem o cenário atual da área, que garante a defesa dos direitos dos clientes, as especialistas consideram inúmeras possibilidades.

“No cotidiano, a interferência da era digital exige mudança no olhar do advogado. Dentre as áreas em evidência estão as de crimes digitais e as ameaças daí decorrentes. Da mesma forma, as áreas ambiental, mineral e a advocacia extrajudicial, que são nichos do mercado da advocacia em crescimento”, assegura Maria Chrisantina, que possui 39 anos de experiência no Direito Empresarial, Civil e Processo Civil.

Luana Leal Viegas, que há 16 anos atua como advogada criminalista, cita as ferramentas para uma advocacia dinâmica, séria e segura. “No sistema PJe os processos tramitam de forma eletrônica. As pessoas que atuam no caso podem acessar o conteúdo em tempo real e em qualquer local. Outra ferramenta é a videoconferência, que possibilita audiências e reuniões a distância, tornando os processos céleres e eficazes”, lista.

Maria Chrisantina diz ver o processo como indivisível. O profissional precisa de habilidades para estabelecer a estratégia para cada caso, com visão do todo, conhecimento e experiência. “A educação continuada é inerente à profissão jurídica. O advogado deve se atentar às teses jurídicas dos tribunais estaduais, com ênfase no STJ e STF; habituar-se a pensar além da literalidade da lei, nas possibilidades advindas da lei, jurisprudência e do conhecimento teórico e prático”, orienta.

Para Luana Viegas é crucial cultivar uma rede de relações profissionais. Os novos advogados necessitam de apoio no início da trajetória jurídica. “Um grande desafio é escolher a área na qual vai se especializar e atuar para ter destaque e se tornar um profissional conhecido. Quando se trata de oportunidades, vislumbro como escolhas os estágios, o trabalho com referências na área, cursos de especialização, mentorias etc.”, encerra a advogada.