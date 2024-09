Advocacia com uma dose extra de coragem

O mundo jurídico sempre esteve presente na vida da advogada Lorena Napoleão, mesmo que a graduação em Direito não tenha sido a sua primeira opção de formação, mas sim a Contabilidade. No entanto, a paixão pela advocacia surgiu após as primeiras experiências na profissão.

“Cheguei até a atuar como contadora durante um período, porém ao me deparar, de fato, com a advocacia, me apaixonei pela profissão. O meu primeiro contato foi com a área trabalhista, que me oportunizou desde cedo vivenciar as atividades inerentes à área, assim como as adversidades oriundas desta”, relembra a doutora.

Lorena Napoleão conta que possui muitas lembranças de momentos com a família – que também compartilha da experiência no Direito – em que a advocacia esteve no centro das conversas. “Recordo que em muitos momentos de distração em casa nos víamos debatendo assuntos jurídicos e, em muitas das vezes, da área trabalhista, na qual as minhas irmãs e meu pai também atuavam à época”, revela.

Apesar dos encantos da profissão, a advogada aponta que a atuação profissional é desafiadora, especialmente para mulheres.

“A advocacia exercida por mulheres exige uma dose extra de coragem. Em uma área profissional tradicionalmente marcada pela atuação de homens, os desafios diários que se impõem a uma mulher são muito mais sensíveis e dignos de nota”, reflete.

Embora as dificuldades sejam inerentes, Lorena Napoleão afirma que os profissionais paraenses possuem uma gama de oportunidades para desenvolverem suas carreiras. “Os profissionais do Direito no Pará enfrentam desafios únicos, mas também têm um campo vasto de oportunidades para explorar, especialmente ao se especializarem em áreas específicas que respondem às necessidades locais e regionais. Adaptabilidade, sensibilidade cultural e conhecimento técnico são essenciais para o sucesso na prática jurídica na região Norte”, declara.

Para ela, advogar requer uma sensibilidade às transformações digitais, respeitando, porém, as tradições e os processos fundamentais do Direito.

“A adoção de avanços tecnológicos está moldando profundamente a forma como a prática jurídica é conduzida, promovendo maior eficiência, acessibilidade e novos paradigmas”.

A partir de sua experiência, ela orienta os profissionais que estão iniciando a carreira a investir em educação contínua, desenvolver habilidades de comunicação, construir uma rede de contatos, além de, sobretudo, ser ético e profissional durante os trabalhos desempenhados.