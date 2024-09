Abordagem multidisciplinar forma profissionais completos

Coordenado por José Messias Gomes de Melo e Eduardo de Morais Corrêa, o curso de Direito do Centro Universitário Fibra oferece uma formação diferenciada. Focado na preparação dos futuros profissionais para os desafios jurídicos contemporâneos e de mercado no Estado do Pará, o curso destaca-se pelo compromisso de capacitar os estudantes com as habilidades necessárias para enfrentar as demandas de maneira inovadora, ética e responsável.

Quais são os principais diferenciais na formação profissional que o curso de Direito da Fibra oferece a seus acadêmicos?

O curso de Direito da Fibra apresenta diversos diferenciais que moldam diretamente a formação dos futuros profissionais do Direito. A proposta educacional combina uma base sólida em formação geral e humanística, desenvolvendo habilidades críticas como análise, argumentação, interpretação e entendimento dos fenômenos jurídicos e sociais. Essas competências são essenciais não apenas para o exercício do Direito, mas também para a prestação jurisdicional e o fortalecimento da cidadania.

A formação dos estudantes é direcionada à resolução dos problemas legais da sociedade, especialmente considerando os diversos contextos econômicos, políticos, sociais, ambientais e culturais da Amazônia. O curso abrange disciplinas que exploram a transformação tecnológica e seus impactos no mundo jurídico, como inteligência artificial, blockchain e contratos inteligentes.

Entre os diferenciais oferecidos aos acadêmicos estão o conhecimento aprofundado do ordenamento jurídico, o desenvolvimento de competências práticas através de análise e prática de casos reais, e uma carga horária presencial que excede as exigências do MEC, proporcionando uma formação mais robusta. A partir do 2º semestre, cada aluno recebe um kit de livros relacionados às disciplinas do período, ampliando o acesso ao conhecimento jurídico.

Quais são os principais desafios enfrentados pelos advogados recém-formados no Pará e como a Fibra prepara seus alunos para lidar com essas particularidades regionais?

Os advogados recém-formados no Pará enfrentam desafios típicos de um mercado competitivo. Destacar-se nesse cenário requer não apenas uma sólida formação técnico-jurídica e humanística, mas também a capacidade de compreender e lidar com as particularidades legais e culturais. A Fibra prepara seus alunos não apenas academicamente, mas também promovendo a construção de uma rede de contatos desde cedo, essencial para oportunidades futuras.

A instituição adota políticas educacionais que incluem educação ambiental, direitos humanos, políticas de gênero, e questões étnico-raciais, com disciplinas específicas sobre temas indígenas e quilombolas alinhadas às demandas locais. Seu corpo docente experiente proporciona uma formação completa e contextualizada em diversas áreas do Direito, preparando os estudantes para os desafios do mercado.

Os projetos de extensão permitem que os alunos trabalhem diretamente com comunidades locais, desenvolvendo habilidades práticas e sensibilidade às necessidades regionais, enquanto o uso de tecnologia facilita o acesso a ferramentas modernas de aprendizado, preparando os alunos para cenários profissionais diversos.

Na sua opinião, qual é a importância da educação jurídica de qualidade na promoção da justiça e da cidadania no Pará? Como a faculdade de Direito da Fibra contribui para isso?

A educação jurídica desempenha um papel crucial na promoção da justiça e da cidadania, especialmente em regiões com desafios geográficos como o Pará. A qualidade da formação jurídica é fundamental para capacitar os profissionais a atuar em diversas áreas do conhecimento jurídico, mesmo em regiões remotas onde recursos como internet podem ser escassos.

A Fibra contribui significativamente para esses objetivos através de uma matriz curricular que aborda especificamente os desafios locais, preparando os alunos para lidar com questões complexas com competência e sensibilidade social. Seu Núcleo de Práticas Jurídicas oferece assistência jurídica às comunidades carentes, promovendo acesso à Justiça e fortalecendo o Estado de Direito.

Como os projetos de extensão e serviços comunitários desenvolvidos pela Faculdade de Direito têm impactado diretamente na formação prática dos alunos e na vida da comunidade local?

Os projetos de extensão e serviços comunitários desenvolvidos pela Fibra têm um impacto significativo na formação prática dos alunos e na vida da comunidade. Através do Estágio Supervisionado e outros projetos, os alunos desenvolvem habilidades sociais e éticas essenciais, como comunicação e resolução de problemas, enquanto contribuem diretamente para a comunidade através de iniciativas educativas e de assistência jurídica.

Esses projetos não apenas reforçam a ética profissional e a responsabilidade social, mas também promovem o acesso à Justiça e educam a população sobre seus direitos e deveres. As atividades incluem desde ações educativas em escolas sobre temas como bullying e direitos do consumidor, até suporte jurídico para questões como regularização fundiária e direitos trabalhistas, impactando positivamente na proteção dos direitos fundamentais.

Quais são os principais resultados obtidos pelos programas de estágios e parcerias que a Faculdade de Direito da Fibra mantém? Como eles têm contribuído para a empregabilidade dos alunos?

A Fibra mantém um Núcleo de Estágios que coordena estágios não obrigatórios e remunerados, além de parcerias com órgãos públicos e privados. Esses estágios são fundamentais para a formação prática dos alunos, permitindo-lhes aplicar a teoria jurídica em situações reais e desenvolver competências essenciais para o mercado de trabalho, como trabalho em equipe e gestão do tempo.

Os programas de estágio têm contribuído significativamente para a empregabilidade dos alunos, com muitos conseguindo colocação ainda durante a graduação devido às conexões e experiências adquiridas. A integração entre teoria e prática durante os estágios também aumenta as chances de aprovação no exame da OAB, preparando os estudantes de forma abrangente para os desafios da carreira jurídica.

Em suma, o curso de Direito do Centro Universitário Fibra não apenas forma profissionais qualificados, mas também comprometidos com a justiça social e a cidadania, preparados para contribuir positivamente para a sociedade e para enfrentar os desafios do cenário jurídico contemporâneo, especialmente no Estado do Pará.