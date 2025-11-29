Velocidade e precisão movimentam a engrenagem das redes sociais de O Liberal

O dinamismo das redes sociais digitais exige uma operação de cobertura em tempo real que é, ao mesmo tempo, desafiadora e eletrizante. Isabelle Ferreira, assistente de marketing nas redes de O Liberal, descreve a pressão: “É um grande desafio fazer o ‘real-time’ [tempo real], porque a gente precisa lidar com vários profissionais e é quando a gente, de fato, consegue enxergar que a redação precisa estar integrada”, pontua.

A equipe de redes atua na base, recebendo o material de repórteres e fotógrafos. “A gente edita o que vem da rua e lida com o peso de não poder alterar determinados formatos de publicação”, enfatiza Isabelle, dada a impossibilidade de alterar o título de uma notícia publicada em formato de foto ou vídeo, por exemplo. Essa integração se traduz em alinhamento constante, como no Círio de Nazaré, onde o acompanhamento é minuto a minuto.

Assistentes de marketing das redes sociais se dividem entre a produção de conteúdo roteirizado e a urgência da cobertura em tempo real (Cristino Martins / O Liberal)

O desafio é equilibrar a frequência de postagens em momentos de grande factualidade, como a presença de autoridades políticas nacionais e internacionais. “A gente tenta estar alinhado com a equipe de SEO [otimização de mecanismos de pesquisa]”, diz a assistente, para mesclar os conteúdos mais procurados e sem saturar o público que segue os perfis do jornal. A escolha da plataforma é estratégica: enquanto o minuto a minuto funciona melhor no X (antigo Twitter) e nos Stories, o conteúdo estático tem maior retorno no Facebook, que atinge um público diferente.

O engajamento nas redes é impulsionado por factualidades locais — temas de forte apelo popular, como futebol e casos de polícia. Entre a urgência do digital e o rigor da apuração jornalística, a equipe não perde o foco na responsabilidade: fotos são ajustadas e títulos são adaptados para o que pode funcionar no portal, mas não para o seguidor da rede social.

“Tudo é ‘muito urgente’ pra gente, mas é preciso olhar com calma, ler o que está escrito e ver se realmente está certo”, afirma Isabelle.

Isabelle Ferreira atua principalmente na atualização de conteúdos em tempo real, a chamada "cobertura factual" (Cristino Martins / O Liberal)

Vídeos roteirizados são outro eixo de produção

Distinguindo-se da cobertura factual, o videomaker Gerliton Eduardo atua na produção de vídeos pensados desde o roteiro até a edição final, focados em entregar uma experiência informativa visualmente completa. O objetivo é criar conteúdos analíticos e de repercussão, que vão além da notícia imediata, valendo-se da força do audiovisual.

Os temas são diversos, frequentemente impulsionados por pautas que estão entre as mais acessadas no portal, mas o fator de sucesso é a forma como a informação é entregue. “Tem assuntos que, às vezes, não se imagina que vai render, mas a forma como são produzidos impacta na entrega e no número de visualizações", explica Gerliton.

Gerliton Eduardo utiliza sua expertise como videomaker para a produção, gravação e edição de vídeos que repercutem notícias com alto potencial de engajamento (Cristino Martins / O Liberal)

O processo de produção exige agilidade. Gerliton monta o roteiro, mas a apuração é feita por um jornalista, a partir de uma matéria já existente ou com potencial.

“A gente monta [o roteiro] a partir das métricas e do que o setor de redes pede, o que significa um gancho forte no começo e um vídeo mais curto”, detalha.

A velocidade é impressionante: do roteiro à entrega, o processo pode levar menos de duas horas. O videomaker relata conseguir produzir, gravar e editar de dois a três vídeos por dia, se a apuração não for muito complexa. A busca por fontes reais e o crédito a elas são etapas cruciais na edição final.

O trabalho já rendeu resultados expressivos, como um vídeo sobre o enredo do Carnaval 2025 da escola de samba Grande Rio, em homenagem ao Pará, que alcançou quase um milhão de visualizações. “Foi um roteiro que eu mesmo produzi", celebra Gerliton. Desde que entrou no jornal, em 2024, ele afirma ter aprimorado o dinamismo e a capacidade de “sair da caixinha", características que ele vê como diferenciais de O Liberal no mercado.