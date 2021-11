'Rapidinha com a Dra. Mônica' volta mais potente em dezembro

A "Rapidinha com Dra. Mônica" é uma conversa leve, sem tabus e esclarecedora na coluna que, a partir de dezembro, volta a ser publicada semanalmente em O LIBERAL e em OLiberal.com, mas com um reforço no conteúdo: agora também com vídeos curtos sobre sexualidade que serão divulgados nas redes sociais oficiais do Grupo Liberal. Todo o material será conduzido pela fisioterapeuta pélvica e educadora sexual Mônica Moura, que também integra o time do Liberal Creators.

Segundo a especialista, o público-alvo são pessoas adultas ou em relações estáveis, que muitas vezes não têm para quem perguntar ou preferem guardar as próprias dúvidas para si. "A nossa ideia é trazer drops de educação sexual para pessoas adultas, com relacionamentos longos, com filhos, que são as que sofrem o impacto maior da função sexual", aponta Moura.

As temáticas abordadas na coluna giram em torno, principalmente, do que ainda é pouco discutido quando o assunto são relações sexuais, como prazeres e desprazeres. "Tem dois anos que desenvolvo um trabalho de educação sexual voltado para a população e agora, com essa mudança pós-pandemia em que surgiram muitos conteúdos que afetam o entendimento de sexualidade saudável, decidi fazer uma campanha muito mais voltada para o não convencional e falar do que ninguém fala. Vamos falar sobre essa romantização de que sexo é sempre bom, de quanto mais melhor, de que até quando é ruim, é bom. Isso não procede. Na vida real e adulta, existe muito a preguiça, a sensação até como se fosse uma obrigação, assim como escovar os dentes e pagar uma conta", avalia.

A educadora sexual explica ainda que os consumidores poderão opinar ativamente com sugestões de conteúdo e dúvidas, o que será facilitado com a ampliação do conteúdo nas plataformas digitais. "O público vai poder participar muito e eu até prefiro que seja assim. Como o conteúdo da coluna virá com um QR Code para os vídeos nas redes sociais, as pessoas poderão usar esse espaço, como o Instagram, para enviar perguntas que podem subsidiar o conteúdo seguinte. Nossa ideia é fazer com que as pessoas tenham informação sexual científica embasada, que parte de um especialista e não de um influenciador sem conhecimento", pontua.