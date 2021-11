Programa vai aprofundar os destaques jornalísticos

Os principais destaques jornalísticos da semana serão resumidos em vídeo em "A Semana", programa com início previsto para dezembro de 2021 que será comandado por quatro jornalistas. Repórteres, editores, coordenadores e convidados detalharão os assuntos mais "quentes" da semana e farão um resumo do que o público precisa saber de mais importante. O conteúdo será divulgado em OLiberal.com e nas redes sociais oficiais do Grupo Liberal.

"A Semana vai ser um programa semanal estilo videocast, feito na redação do jornal, veiculado em todas as redes sociais e no YouTube. Teremos sempre quatro jornalistas debatendo e comentando os principais assuntos da semana. O que foi destaque a gente resgata e comenta aquele assunto, eventualmente com um convidado, eventualmente com correspondentes de fora", detalha Daniel Nardin, diretor de conteúdo do Grupo Liberal.

Além de comentar as notícias mais relevantes, o espaço também apresentará ao público os conteúdos especiais de domingo, que serão veiculados no jornal O LIBERAL e em OLiberal.com.

O diretor de conteúdo detalha ainda que os temas abordados vão envolver todas as editorias do jornal, divididas em Cidades, Política, Esportes e Cultura. "Na área política, a gente vai resgatar, por exemplo, o que foi assunto na Assembleia Legislativa, na Câmara de Vereadores de Belém, na Câmara dos Deputados, em Brasília, no Senado Federal. Em Cultura, serão os principais lançamentos, shows, apresentações. No Esporte, o que tem de principal da rodada e outras modalidades, além do futebol. Em Cidades, o que mais repercutiu, o que precisa ser debatido. Sempre vamos buscar convidar alguém, uma autoridade, um atleta, um artista ou alguém que participe desta conversa informal, com leveza e descontração, mas garantindo um pouco mais de análise", adianta.

Nardin aponta ainda que "A Semana" acompanha a necessidade da rotina cada vez mais repleta de tarefas e com grande fluxo de informação à qual o público está exposto, trazendo uma percepção diferente da habitual. "A gente vive uma vida muito corrida. Nós temos o impresso que dura um dia, nós temos o online que dura alguns minutos. Então a gente acredita que é importante trazer esses temas que foram destaques na semana para contar o outro lado, trazer o olhar do repórter que participou do evento ou da pessoa que fez parte daquilo. Não só pra dizer o que acontece, mas porque acontece. É o desdobramento da notícia com um pouco mais de profundidade", diz ele.