O legado de João Carlos Pereira

Jornalista, professor de português, cronista, crítico literário, pesquisador, escritor, imortal da Academia Paraense de Letras, pai, são inúmeros os títulos e atividades que João Carlos Pereira desenvolveu durante a vida, ao longo de 61 anos. Por onde andou, João marcou as pessoas e fazia amizades duradouras, deixou saudades em todos que lhe conheciam ao falecer no dia 10 de novembro de 2020, como mais uma vítima da covid-19. Durante quase metade da história do jornal O Liberal, que completa 75 anos, João escreveu sobre cultura, literatura, Círio e muitos outros assuntos para o deleite dos leitores.

A filha Mariana Pereira, de 31 anos, lembra com ternura do pai que também era seu melhor amigo e confidente. “A gente tinha uma relação de cumplicidade muito grande, sempre fomos muito amigos, se entender às vezes só de olhar o outro sem falar, uma cumplicidade muito grande. Eu não perdi só um pai, perdi um amigo. Às vezes ele era meu filho também, e outras ele me colocava nesse lugar, que era de muito cuidado”, conta. Ao longo dos anos, apaixonado por literatura, João acumulou muitos livros. Esse acervo particular será doado para a biblioteca Arthur Viana no Centur, um lugar que o escritor frequentava para realizar pesquisas sobre a imprensa, literatura e o sobre Círio de Nazaré.

João publicou no total 14 livros. Algumas pesquisas ficaram incompletas com a despedida prematura. A família pretende organizar e publicar as obras no próximo ano. Uma dessas publicações é um livro de crônicas intitulado “Diário de um desespero” escrito durante a pandemia, quando João Carlos mandava crônicas diárias para os amigos. Outros dois livros são em parceria com o artista Mário Barata, que produziu aquarelas para as histórias do imortal paraense. E, por fim, uma pesquisa que o jornalista começou a escrever há quatro anos sobre a história do Círio de Nazaré, uma das suas maiores paixões. A obra deverá ser publicada em dois volumes, podendo se tornar uma das maiores obras já escritas sobre o Círio.

Esse conhecimento panorâmico sobre vários assuntos era uma das admirações da editora do jornal O Liberal Clara Costa pelo amigo. Os dois começaram a conviver quando ambos eram professores no Colégio Moderno. “Uns anos depois, em 1987, voltamos a trabalhar juntos em O Liberal. E, além de colegas, ficamos muito amigos. João era aquele confidente, que dizia o que a gente não quer ouvir, mas que é necessário. Mas dizia de uma maneira tão suave, de um jeito tão ‘João de ser’, que não tinha como ficar chateada”, relembra. “Sabe aquela pessoa que sabe tudo? Não de tudo um pouco, mas de tudo muito? Esse era o meu amigo João. Um cara que gostava de saber a opinião dos amigos sobre seus textos, aberto a críticas”, complementa.

O jornalista Paulo Bemerguy conversava de duas a três vezes com o amigo João por semana e sabe de apenas um assunto que o cronista não dominava. “Engana-se quem imagina que o João estava antenado apenas com informações da área cultural. Ao contrário, era bem informado sobre tudo – menos, acho, sobre futebol, que ele odiava”, brinca. “Intelectual refinado, jornalista sempre ávido por notícias e um grande cidadão. Esse foi o João, que sempre estará guardado nas minhas lembranças e no meu coração”.

A âncora do JL1, Priscila Amaral, trabalhou com João nas coberturas do Círio de Nossa Senhora de Nazaré nas transmissões de domingo da TV Liberal. Ele comentou o Círio por 19 anos consecutivos. Apesar da experiência e conhecimento sem equiparação, o pesquisador era generoso com os colegas jornalistas sempre tratando todos com humildade. “Neste ano não colocamos ninguém no lugar, nem temos alguém que possa vir a ocupar esse espaço com toda a história rica sobre o Círio e o contato com as fontes que o João tinha, não conseguiríamos”, detalha Priscila. “Ele foi muito marcante, vai demorar muito para ter outro João Carlos Pereira nas nossas vidas”.