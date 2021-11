Mediciland apresenta lugares 'desconhecidos' e 'inusitados' para comer e beber

No próximo mês, o criador de conteúdo digital Marcos Médici, mais conhecido como “Mediciland” nas redes sociais, convida os leitores de O LIBERAL para dar um “rolê gastronômico" em lugares pouco conhecidos e, até mesmo, inusitados para comer e beber dentro ou fora do Papá. O conteúdo quinzenal também estará disponível nas multiplataformas e redes sociais de O Liberal.

Com quase 64 mil seguidores no Instagram, Mediciliand é reconhecido por seu trabalho com a gastronomia local, ao apresentar não só os espaços que vendem comida, mas por trazer protagonismo para quem cozinha. Para ele, esse tipo de conteúdo é importante, pois mostra o valor da experiência de estar em determinado local, na companhia de quem cozinha e não somente pela comida. Na visão dele, a iguaria é um item, e é preciso pensar mais além disso.

“O que é a maior forma de recompensa é quando alguém chega e me diz: cara visitei o tal lugar por tua causa, ou contrário, quando encontro com dono restaurante e ele diz que pessoas estão indo lá porque eu indiquei. Me vejo como um facilitador, é como se as pessoas precisassem sentir as ligações e eu sou o canal para que isso possa acontecer, o resultado me deixa muito feliz e satisfeito saber daquela sensação de trabalho realizado”, disse Mediciliand.

Para o criador de conteúdo digital, trazer esse projeto para O LIBERAL é, ao mesmo tempo, uma novidade que pode trazer mais notoriedade, com um potencial maior, talvez, do que as redes sociais. “Fazer esse crossover com o jornal impresso, o digital e as outras mídias pode aumentar o nosso alcance e fazer com que eu consiga atingir um outro público que não conseguia me escutar, então tenho isso como uma oportunidade ímpar. Espero que a minha potência seja elevada em um veículo que é respeitado há tanto tempo e que faz parte da vida das pessoas”, prevê.

Mediciliand diz, ao se referir aos 75 anos de O LIBERAL, que o jornal impresso é veículo que se renova, por conta disso, está há tanto tempo em atividade e se enquadrando aos novos tempos: “O LIBERAL está se reformulando, sempre é o que faz manter a qualidade do material entregue. Então, segue forte não só como veículo de respeito, mas também como um veículo de vanguarda”. Sobre o conteúdo colaborativo ele completa: “é bonito ver um cara que é da periferia como eu nessa parceria, pois o jornal mostra que tem o interesse além, possui visão de mercado e entende muito bem o que tá acontecendo no mundo hoje”.