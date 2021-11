Livro reunirá as 75 capas mais impactantes de O Liberal

Um livro com as 75 capas mais emblemáticas de O LIBERAL, desde o seu surgimento, será lançada em dezembro deste ano, com os principais fatos que marcaram história do Pará, do Brasil e do mundo. Intitulado “75 anos em 75 capas”, a obra foi organizada pelos jornalistas Pascoal Gemaque e Leo Nunes, com projeto gráfico e diagramação de Mauro Lima. Mundo, Brasil, Regional, Esporte, Cultura & Personalidades, Polícia e O Jornal são os capítulos que relatam, cada um, entre oito e 12 capas selecionadas e aprovadas pela equipe editorial. O primeiro texto do livro, assinado pelo presidente executivo do Grupo Liberal, Ronaldo Maiorana, rememora a história e o legado e aponta os desafios de O LIBERAL nos novos tempos.

A curadoria do trabalho foi feita pelo Conselho Administrativo do Grupo Liberal e a diretoria de conteúdo, diz Pascoal Gemaque. “Os critérios dessa pré-seleção foram, basicamente, os fatos mais impactantes ocorridos no Pará, Brasil e mundo nos últimos 75 anos, nas mais diversas editorias. Pretendemos mostrar a criatividade e a evolução gráfica das capas do maior jornal da Amazônia”, contou.

O livro “75 anos em 75 capas” deve ganhar versão em e-book, após o lançamento em formato físico. Semanalmente, uma capa emblemática estará disponível para ser acessada em OLiberal.com, junto de informações sobre a manchete e os destaques da época

Ele diz que o livro expressa o alcance do tradicional veículo de comunicação paraense, que, segundo ele, sempre esteve na vanguarda da diagramação, do uso de cores e demais recursos gráficos na região amazônica. “O livro entrou na fase final de produção. Já temos praticamente mais de cem capas pré-selecionadas, que serão enviadas a uma segunda seleção para que sejam retiradas as 75 que irão compor a edição. Estamos correndo contra o relógio, pois queremos que o livro esteja pronto no começo de dezembro”, informa.

Há 36 anos na profissão, o jornalista é editor no JL2, da TV Liberal, e desenvolve projetos de vídeo e impresso, em Belém. Para ele, participar da produção do livro é como voltar ao tempo. “Escolher os temas, assuntos por editoria, passeando pela história do Pará, do Brasil e mundo, de 1946 aos dias atuais, é como uma viagem fantástica, em todos os sentidos. Além disso, é contar a história de O LIBERAL, dos primeiros dias, passo a passo, sempre buscando a modernização, olhando o público leitor como um parceiro que merece o melhor da informação”, definiu.

Pascoal Gemaque diz também que a produção do projeto está orgulhosa por contar parte da trajetória de O LIBERAL. “Imagina você estar presente nos 75 anos do maior e mais respeitado jornal da Amazônia? É uma honra tanto para mim, quanto para o Leo Nunes, e acho que posso falar por ele, um jornalista em fase inicial de carreira, mas que já possui um nome respeitado no mercado. Comecei na Rádio Liberal, em 1988, hoje estou na TV Liberal e me orgulho de fazer parte desse projeto do jornal impresso. Sempre digo que está difícil escolher as melhores capas, porque são tantas capas boas, que temos material para bem mais de 75”, afirmou

