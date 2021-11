Grupo I Love Pagode terá ‘resenha com os parças’ em O Liberal

Já deu pra perceber que o Grupo Liberal está repleto de novidades para o próximo mês e começo de 2022, as novas atrações vem sendo anunciadas aos poucos, ainda como forma de celebrar os 75 anos de O LIBERAL e deixar nossos leitores um pouco curiosos com os nossos conteúdos que estarão disponíveis em todas as plataformas, seja elas, impressa ou digital. Uma dessas novas atrações será um bate-papo com os integrantes do grupo I Love Pagode.

Em formato vídeo, com duração de 40 minutos a 1 hora, o “Na mesa com I Love” terá bate papos descontraídos entre os jovens integrantes do grupo de pagode I Love Pagode e convidados. Com muito ritmo, descontração, música e bastidores locais, a atração será realizada no estilo resenha. A estreia está marcada para o dia 4 de dezembro deste ano, quando a banda celebra os seus seis anos de existência.

O grupo I Love Pagode ganhou cada vez mais destaque dentro do cenário musical paraense. Na atualidade, a banda já é considerado referência no segmento de samba e pagode da capital, apresentando vasto repertório que vai dos clássicos pagodes da década de noventa aos mais atuais.

Sobre o projeto, o vocalista Rennan Albuquerque disse que o “Na mesa com I Love”, veio para ficar e ser mais uma boa opção de entretenimento, principalmente, nesse momento de retomada onde pessoas ainda assim tem receio de sair de casa.

“Estamos contando as horas para a estreia que tem um peso dobrado para gente por ser no dia do nosso aniversário, vai ser muito bom poder fazer esse bate-papo com as pessoas que fazem parte do nosso meio, direta e indiretamente. Serão bate-papos onde falaremos de tudo para ter muita resenha e, é claro, muita música também. Vamos falar dos bastidores de tudo aquilo que o público quiser saber, tanto da nossa quanto dos nossos convidados”, antecipou o vocalista.