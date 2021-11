Festa de caloura de direito do Jurunas repercute nacionalmente

Aprovada no vestibular para o curso de direito da Universidade Federal do Pará (UFPA), em abril deste ano, a caloura Ketleen Cardoso, 22 anos, moradora do Jurunas, na periferia de Belém, viu sua história de vida viralizar nas redes sociais, com repercussão em sites e jornais brasileiros: perseverança, desigualdades sociais e o poder da educação de transformar a vida das pessoas foram a tônica da matéria. Naquele dia de festa, após a divulgação do listão dos aprovados, Ketlleen relatou sua experiência à equipe de jornalistas de O Liberal: o repórter Victor Furtado e o fotógrafo Thiago Gomes. A ideia da pauta era mostrar a comemoração do vestibular na periferia de Belém, cuja representatividade nas aprovações dos processos seletivos das principais universidades do Pará vem aumentando. “No Jurunas, chamou a atenção um toldo azul armado, uma família assando churrasco, vizinhos pulando de felicidade e uma jovem negra vibrando com seus parentes e amigos pela aprovação dela”, disse Victor Furtado.

Ketleen relatou à equipe que virou a noite várias vezes estudando sozinha, devido ao pico da pandemia; que poucas pessoas da sua família haviam sido aprovadas no vestibular e que passar em direito era muito importante para ela e seus familiares. Publicada a história e as imagens da festa no Jurunas, Ketleen disse que recebeu várias notificações de marcações em suas redes sociais e viu diversas menções ao nome dela páginas célebres na web. As imagens de Thiago Gomes haviam viralizado na internet e a caloura do Jurunas estava em várias páginas com ampla projeção no Facebook, Instagram e Twitter, como "Razões Para Acreditar", "Brasileiríssimos" e "Quebrando o Tabu". O Correio Braziliense também a procurou para repercutir o relato de O Liberal.

“Eu não tinha a mínima ideia de onde estava o meu celular na hora, pois naquele momento, ainda vivenciando todo aquele sentimento da festa do vestibular. Só olhei, de fato, para o meu celular à noite. Já haviam me colocado em vários grupos da UFPA, no WhatsApp, e as fotos do Thiago estavam lá. No outro dia, bem cedo, várias páginas nas redes sociais contaram a minha história, por meio da foto do jornal. Falei para minha mãe que muita gente falava sobre mim no Twitter, uma jornalista do Correio Braziliense me procurou e fez uma matéria. Depois de tudo isso, dois advogados me procuraram para oferecer apoio durante o curso de direito, tirando dúvidas da área, e me presentearam com um Vade Mecun e outros livros”, disse a jovem.

EMOÇÃO

Ela diz que a família ficou muito feliz quando viu a foto impressa na capa do jornal. "Minha mãe ficou bastante emocionada e decidiu guardar para fazer um quadro com a matéria. Algumas pessoas também guardaram a matéria, postaram a foto da página nas redes sociais e me marcaram”, lembrou. Logo em seguida, ela foi aprovada também em Licenciatura em História, na Uepa, e O Liberal retornou à casa dela. Thiago Gomes diz que se sente honrado por fazer parte da história da vida de Ketleen e que se tornou amigo dela, após a repercussão da imagem. “Até hoje conversamos e lembramos desse acontecimento. Fiquei contente por contar a história dela através da fotografia, que é o meu trabalho e o que sei fazer”, disse.