Autoridades de saúde do Pará ressaltam o serviço público de O Liberal na pandemia de covid-19

Desde o início da pandemia da covid-19, a credibilidade do jornal O Liberal tem sido um grande diferencial para o combate à proliferação da doença. Explicações sobre as formas de manifestação do vírus, orientações para proteção e detalhes sobre a campanha de vacinação são alguns temas abordados em reportagens diárias. A apuração é feita com órgãos municipais, estaduais e federais, e com especialistas da área da saúde e cidadãos que relatam suas histórias do contexto pandêmico.

O trabalho do veículo impresso do Grupo Liberal na pandemia foi elogiado pelo secretário de Saúde do Estado, Rômulo Rodovalho. Ele disse que O Liberal, assim como outros veículos de comunicação, foram incansáveis em seus papéis de conscientizar a população sobre o uso de máscara, álcool em gel e alertar sobre a importância do distanciamento social.

"Em janeiro deste ano, quando iniciamos a campanha de vacinação no Pará, mais uma vez, contamos com o trabalho da imprensa na divulgação dos calendários, pontos de vacinação e a chegada de novas remessas. Sem a imprensa, neste momento, não teríamos conseguido alcançar a população como desejávamos e isso ajudou a salvar muitas vidas”, comentou.

O secretário explicou que o papel da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) é garantir saúde pública de qualidade a todos os paraenses, não só durante o combate à pandemia, mas em qualquer outra especialidade. "Por isso, sabemos que temos o compromisso de prestar contas à população. A visibilidade do jornal e seu compromisso com a informação têm sido fundamentais para que possamos realizar nosso trabalho de forma transparente e comprometida”, detalhou.

Diante do desafio de driblar as fake news, o jornal O Liberal esteve presente na rotina dos paraenses como uma fonte segura e de referência. “Infelizmente, vivemos em um momento em que, além de combater a pandemia precisamos também combater as notícias falsas. Por isso, é muito satisfatório saber que há veículos de comunicação comprometidos com a checagem de informações e os fatos. O comprometimento e a credibilidade do jornal seguem sendo ferramentas importantes para o combate a fake news”, afirmou o secretário Rômulo Rodovalho.

Maurício Bezerra, titular da Sesma, ressalta a importância do trabalho de O Liberal na pandemia (Thiago Gomes / Arquivo O Liberal)

Secretários municipais de saúde de Belém e Ananindeua também destacam o trabalho de O Liberal

Em Belém, o secretário municipal de Saúde, Maurício Bezerra, definiu como decisivo o conteúdo sobre a pandemia divulgado pelo jornal O Liberal. "Nos ajudou no sentido de orientar a população sobre o processo de vacinação e sobre as outras formas de controlar a doença. Sobre a campanha de vacinação, tivemos parceria com muitos agentes, mas, sobretudo, com órgãos de comunicação. E, com muita ênfase, com o jornal O Liberal e os outros veículos do Grupo Liberal", frisou.

O titular da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) disse que os bons resultados da campanha de vacinação não teriam sido alcançados sem a contribuição da imprensa, com menção especial ao jornal O Liberal. "Acompanhamos diariamente o trabalho dos órgãos da empresa e avalio como um trabalho sério, responsável, feito com muito critério jornalístico, esclarecendo sobre a verdade dos fatos", acrescentou o secretário Maurício Bezerra.

A abrangência do jornal, que ultrapassa os limites do Estado por meio da versão digital, foi mencionada pelo secretário de Belém como outro ponto forte para a conscientização sobre a pandemia. "A história, a importância e a ampla abrangência facilitam a triagem sobre o que deve ser considerado como verdade. Grande audiência e confiabilidade da população. Para nós, que exercemos a gestão pública municipal, é uma maneira segura de transmitir as informações".

A titular da Secretaria Municipal de Saúde Ananindeua (Sesau), Dayane Lima, disse que o município se destacou na agilidade da campanha de vacinação com a estratégia local e, também, com a ampla cobertura da imprensa na divulgação do calendário vacinal. "E poder contar com o profissionalismo e dedicação da equipe de O Liberal fez toda a diferença. Assegurar que informações importantes fossem transmitidas para a nossa população com clareza, seriedade e devida apuração", destacou.

Segundo a secretária, é válido considerar as peculiaridades desta campanha de vacinação e a possiblidade de divulgar em um veículo de grande alcance na sociedade. "Com a credibilidade construída ao longo destes 75 anos, podemos afirmar que essa parceria tem sido indispensável. Com o espaço destinado pelo Jornal O Liberal tivemos confiança na divulgação dessas ações de enfretamento do novo coronavírus em Ananindeua", concluiu.