Assinantes de O LIBERAL receberão em 'primeira mão' conteúdo exclusivo

A partir de janeiro de 2022, os assinantes de O LIBERAL receberão, em seus e-mails, duas novas newsletters com resumos dos principais assuntos em discussão local, nacional e internacional — uma curadoria especial para que os leitores possam começar o dia bem informados. “O Liberal com dez cliques” e “O Liberal que às vezes – lhe escapa” darão acesso às reportagens de OLiberal.com e seus conteúdos multimídia, ou seja, não sendo apenas um apanhado do jornal impresso.

Em setembro deste ano, os assinantes começaram a receber, às sextas-feiras, a newsletter “O que cozinhar nesse fim de semana”, organizada pela jornalista e coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali. O conteúdo reúne receitas práticas de serem feitas, divulgadas no portal ao longo da semana, nos horários do almoço e do lanche da tarde. As dicas são voltadas, sobretudo, à quem não tem tempo de ficar na cozinha, portanto, as receitas são fáceis de serem feitas e não demandam grande experiência com culinária e gastronomia.

“Fizemos uma análise das buscas realizadas pelos internautas em OLiberal.com e percebemos que eles estavam muito interessados por receitas fáceis que sejam de carne, frango ou algo light. Então, tudo começou primeiro no portal, depois surgiu a ideia criar uma maneira para que essas receitas fossem enviadas sempre às sextas, assim dizendo, que pudessem ser feitas no final de semana. Agora, temos a pretensão de disponibilizar indicações exclusivas para os nossos assinantes”, disse Heloá Canali.

As duas novas newsletters estão recebendo os últimos ajustes, tais como diagramação e layout, para entregarem da melhor forma os mais relevantes conteúdos para os assinantes do jornal impresso e futuros inscritos dos boletins informativos online. “O Liberal com 10 cliques” tem como objetivo fazer com que o leitor, em dez cliques, consiga saber, no começo da manhã, um resumo das principais notícias e artigos do dia, da edição de O LIBERAL.

Já “O Liberal que às vezes – lhe escapa”, será disparada às segundas-feiras para que os assinantes possam consumir os conteúdos multimídia, especiais e considerados “nobres” da edição impressa, publicada no domingo, ou seja, no dia anterior. Essa newsletter visa fazer com que os leitores acessem as mais relevantes reportagens, passadas despercebidas por eles, no domingo. O critério de envio na segunda-feira deve-se porque poucos usuários acessam seus e-mails no primeiro dia da semana, geralmente marcado como momento de descanso ou lazer.