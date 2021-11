Ao longo de 75 anos, O Liberal abre espaço para antigos e novos talentos de dança

Completando 75 anos de história, o jornal O Liberal abriu espaço para muitos talentos culturais do Pará. Na dança não foi diferente, o jornal destacou novos e antigos talentos, como os alunos da escola de dança Estúdio Alpha de Castanhal, que recentemente se destacaram em competições internacionais e receberam várias premiações. Além do consolidado Centro de Dança Ana Unger, responsável por organizar os principais espetáculos de dança de Belém.

Segundo a bailarina e empresária, Ana Unger, “desde a criação do Centro de Dança Ana Unger em 1998, o ‘O Liberal’ teve um papel importantíssimo, incentivando, divulgando e registrando todos os espetáculos, eventos, cursos e oficinas. Contribuindo também para formação de novas plateias para a dança. Durante a parceria de 17 anos realizando o Encontro Internacional de Dança do Pará, o jornal ajudou a promover o intercâmbio cultural e o aprimoramento de jovens bailarinos e criação de novas Cias e grupos de danças. Popularizando a dança de nosso Estado”, afirmou.

Ana complementa ainda que “o espaço que a mídia vem proporcionando para os jovens bailarinos, que precisam divulgar suas conquistas e ter o reconhecimento da sociedade é muito importante. Esse registro histórico enaltece seus currículos, dando maior visibilidade, abrindo um novo mercado de trabalho e maior reconhecimento da sociedade”.

A bailarina conta uma história curiosa que teve com o jornal O Liberal ao longo dessa caminhada. “A Cia de Dança Ana Unger, após apresentar o espetáculo Nuances da Amazônia no Festival Internacional de Brasília, foi convidada para tirar fotos e filmagens para o evento na frente do Congresso Nacional. A segurança do Congresso achou que estávamos fazendo um protesto verde, pois o balé retratava a Consciência Ambiental e a preservação da Amazônia. Então o jornal fez uma matéria sobre essa situação, ganhou repercussão nacional e depois o Balé se transformou em um grande espetáculo, assumindo o propósito de protestar contra a degradação da nossa floresta.

Outro papel importante que o jornal exerceu foi na história do “Estúdio Alpha”, localizado em Castanhal. A escola de dança já teve vários alunos premiados do início do ano até agora e vê na imprensa uma forma de dar ainda mais visibilidade para receber os apoios necessários. Segundo a diretora e coreógrafa do estúdio, Gyslane Araújo, “eu avalio a contribuição do jornal O Liberal como essencial no âmbito de divulgação e reconhecimento do trabalho de dança que vem sendo realizado no nosso Estado, na nossa cidade e isso contribui para que ainda mais pessoas possam conhecer nossa arte”, afirmou.

Gyslane continuou expressando a importância da mídia na arte. “A presença da mídia divulga todo um trabalho, que muitas vezes é com muito esforço, e esse trabalho gera visibilidade. E assim muitos apoiadores olham pra gente com mais sensibilidade, olham para o nosso fazer artístico e nos ajudam a voar cada vez mais. Pois no nosso ramo o apoio que recebemos ainda é mínimo”, relatou.

Segundo a coreógrafa, foi uma grata surpresa quando recebeu a ligação do jornal interessado em fazer uma reportagem com ela e seus alunos. “Eu estava no Theatro da Paz logo quando saiu o resultado do nosso bailarino Luiz Martins, que foi vice campeão no Festival de Dança de Joinville e fiquei muito surpresa com matéria do jornal. Nem imaginava que eles iam nos dar toda essa visibilidade para a nossa conquista. Sem dúvidas, foi de forma espontânea e maravilhosa, assim como quando nossos outros bailarinos conquistaram medalhas no Grand Prix de Fortaleza. Nada passou batido”, comemora a diretora.

Já para o bailarino Luiz Martins, que foi um dos personagens principais da matéria, o jornal me deu visibilidade e isso contribuiu para que eu fechasse alguns patrocínios para me ajudar chegar até o Grand Prix internacional de Fortaleza. Eu desejo que vocês continuem divulgando artistas e seus trabalhos. Assim podemos dar visibilidade a eles e ajudá-los chegar em vários lugares”, reforçou o atleta.