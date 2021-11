Reitor da Universidade Federal do Oeste do Pará parabeniza O Liberal

Parabéns a todos os jornalistas, repórteres, fotógrafos, editores e demais funcionários que trabalham arduamente para construir a história do jornal O Liberal, que busca o exercício de um jornalismo ético, responsável e de qualidade, tão importante para a manutenção do estado democrático de direito em nosso país. Sabemos do desafio diário de noticiar os principais fatos e acontecimentos que ocorrem no nosso estado do Pará. E, por isso, é com muita satisfação que vejo os avanços e a modernização do jornal, assim como o aumento de matérias sobre a nossa região e, em especial, sobre a Universidade Federal do Oeste do Pará, que também faz aniversário em novembro e acaba de completar 12 anos. Que a parceria entre a Ufopa e O Liberal se fortaleça ainda mais, pois temos muita notícia boa para oferecer aos seus leitores, principalmente no que diz respeito à nossa produção científica.

Prof. Dr. Hugo Alex Diniz

Reitor da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa)