Redação Integrada de O Liberal: o coração do jornal

A redação de um veículo de comunicação é considerada o coração de uma empresa jornalística. E para que ele possa pulsar é necessário o empenho e a dedicação diária de vários profissionais. Com a responsabilidade de produzir conteúdos de qualidade aos seus leitores, marca e tradição do jornal O LIBERAL ao longo dos seus 77 anos, equipes de jornalistas dos núcleos de Cidades, Política, Cultura, Esporte, Regional e Audiovisual atuam em conjunto, fornecendo notícias e reportagens diversificadas de interesse público para atingir o maior número possível de pessoas, em diferentes plataformas.

“O nosso trabalho é entregar um conteúdo de qualidade, no tempo que o leitor precisa, na plataforma que ele precisa, de uma maneira que esteja contemplando os interesses públicos e entregando um material em profundidade para o leitor de O LIBERAL”, definiu Lázaro Magalhães, editor-coordenador de jornalismo e produção da Redação Integrada de O Liberal, ao referir-se sobre sua rotina e dos colegas que atuam no veículo. Lázaro destaca que umas das principais marcas de O LIBERAL é a transformação: “O jornal sempre se transformou, e nós nos transformamos também. E a experiência que tive na época de repórter, que hoje está nesse cargo de gestão, tem a ver com esse espírito que O Liberal me incutiu também”, comentou.

A distribuição de conteúdo jornalístico não se restringe somente às páginas do periódico paraense, seus “braços” - Amazônia Jornal, portal OLiberal.com e as redes sociais - também precisam ser alimentados, exigindo atenção da equipe para os principais acontecimentos do Pará e do mundo, além das repercussões na internet, explica a chefe de reportagem Camila Moreira: “O LIBERAL é o nosso carro-chefe, e a Redação Integrada atua com ele no centro, como um radar 360º. E essa marca do jornal tem história, tem uma força, e nós a canalizamos para as nossas que outras plataformas também ofereçam conteúdos de qualidade aos nossos leitores”.

Os 6 núcleos de O LIBERAL

Cidades

O núcleo de Cidades, coordenado pelos jornalistas João Thiago Dias e Fabiana Batista, possui oito repórteres e dois estagiários. Nesta editoria são abordados assuntos como educação, meio ambiente, religiosidade, educação, trânsito, polícia, entre outros assuntos. Para João Thiago Dias, esse setor funciona como se fossem várias editorias unificadas, fazendo com que o ritmo do seja bastante corrido.

“Neste núcleo nós trabalhamos com dois tempos, digamos assim, o tempo do portal e o do impresso. As matérias factuais, aquelas que são mais urgentes, como por exemplo, um acidente de trânsito, é o tipo de matéria que não dá para esperar, precisa ser publicado com urgência no portal. Já no tempo do impresso pode ser uma matéria bem mais detalhada, com análise, com entrevistas, que será publicada no dia seguinte”, explicou João Thiago Dias.

Política

Com cinco repórteres, o núcleo de Política é coordenado pelos jornalistas Hamilton Braga e Keila Ferreira. O caderno, que anteriormente era chamado de “Panorama”, foca nos temas relacionados à política, conflitos pelo mundo, economia e serviços. “Nós percebemos que os leitores têm muito interesse por matérias de serviço. Em época de Black Friday, por exemplo, fizemos alguns falando sobre os direitos dos consumidores e os alertando para não caírem em golpes. Em relação a guerra, as matérias sobre Hamas e Israel estão entre as mais acessadas no portal. Sobre política, sempre abordamos essa em âmbito local, nacional e internacional”, comentou Keila Ferreira.

Cultura

Abílio Dantas é o coordenador do núcleo de Cultura, que conta com cinco repórteres e um estagiário. “Nós trabalhamos com duas frentes, que determinamos como cultura e entretenimento. Na primeira, existe uma presença muito grande dos eventos e lançamentos dos artistas paraenses. Então, o jornal O LIBERAL sempre deu um espaço muito importante para o fomento cultural do Pará. Já nessa parte do entretenimento, são abordadas as notícias dos famosos. Esse é um carro-chefe importante, ainda mais com os reality shows que também fomentam essa cultura, e se que aquilo que chamamos hoje em dia de subcelebridades”, disse Abílio sobre as principais abordagens do núcleo.

Esporte

O núcleo de Esporte, coordenado pelo jornalista Pedro Cruz, possui quatro repórteres. Segundo o coordenador do caderno, a equipe tem como foco pautas relacionadas ao futebol, carros-chefes do caderno, sobretudo as matérias relacionadas à dupla Remo e Paysandu, assim como grandes times nacionais, internacionais e seleções, além dos chamados esportes olímpicos.

“O esporte olímpico, que antigamente era chamado de esporte amador, depende muito da divulgação para conseguir financiamento, então entendemos que também temos esse papel importante para os atletas paraenses, e o impresso acaba se tornando um peso para essas pessoas irem a potenciais patrocinadores e poder público. É um papel social mesmo! Mas é claro, Remo e Paysandu sempre lideram a audiência, na maioria das vezes até mais que os outros núcleos”, avaliou Pedro Cruz.

Regional

O núcleo Regional engloba quatro jornais independentes em formato de tablóide, são eles: O Liberal Ananindeua, O Liberal Barcarena, O Liberal Castanhal e O Liberal Marabá. “Antes esses jornais eram cadernos do jornal O Liberal, porém se tornaram independentes e aumentaram a cobertura jornalística desses municípios. É uma iniciativa inédita que foi muito bem aceita pela população dessas cidades. A tendência é que mais regiões façam parte desse projeto”, afirmou o chefe de reportagem do núcleo, Jorge Ferreira. A equipe conta com quatro repórteres, além da editora Cléo Soares e do jornalista Airton Nascimento.

Audiovisual

Tarso Sarraf é o coordenador do núcleo Audiovisual. Sua equipe é formada por repórteres fotográficos, editores de vídeo e fotografia, arquivistas e estagiários. “Tomamos conta das gravações nos estúdios, fotos, vídeos e áudios, além de ser também um departamento envolvido com a rádio (...) Antigamente, nós tínhamos apenas as fotos para mostrar a notícia junto do texto para o leitor, agora, além da imagem no impresso, os leitores podem conferir as notícias pelo site, galeria de fotos, vídeos na rede social e Youtube, ou seja, o leitor e o assinante consegue consumir um conteúdo mais amplo. Isso engrandece a empresa de certa forma”, comentou o coordenador.