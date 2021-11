Rádio Liberal voltará a transmitir jogos de futebol, mas com pegada também na internet

As transmissões esportivas se renovam ao longo do tempo e o Grupo Liberal também está atento às tendências. A partir de 2022, um novo projeto terá o pontapé inicial no Campeonato Paraense de Futebol. Encabeçada pelo jornalista Abner Luiz, conhecido no mundo do esporte paraense, será montada uma equipe de jovens, que farão transmissões em multiplataformas das partidas, com a profundidade característica do jornalismo, mas com uma linguagem irreverente e leve. “Estamos avaliando e montando time de narradores, comentaristas e repórteres para trazer informação, mas com a linguagem da internet e da rádio, com leveza e descontração, como uma resenha que quem conhece bem o futebol sabe como é”, destaca..

Novidades

A partir do estadual, esta equipe comandará o pré e pós-jogo da dupla Remo e Paysandu e outros jogos - com a presença de convidados. Os integrantes focarão em toda a cobertura ao vivo: reportagens, bastidores, chegada dos torcedores aos estádios de Belém, ouvir jogadores. E tudo feito com uma pitada de humor, algo diferente do que se vê no estado.

Outra novidade é que serão feitas transmissões online, com a narração de Abner Luiz e a participação de comentaristas convidados e outros narradores. A transmissão dos principais jogos ocorrerá no Sistema Liberal de Rádios, que movimentará ao longo da semana com chamadas, antecipando a cobertura nas redes sociais, como Youtube, Instagram, Twitter, Facebook, Telegram, Whatsapp e Gettr, entre outras.

Além do Parazão 2022, a cobertura será realizada nas demais competições, como o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Verde. Com isso, a equipe de esportes da Redaçao Integrada de O Liberal ganha um fôlego a mais para ampliar cobertura para outros esportes, como basquete, vôlei e diversas modalidades do esporte amador e olímpico.

Abner Luiz tem experiência no assunto e já leva para suas produções alto conhecimento esportivo e irreverência. é um jornalista paraense, com 22 anos de atuação na imprensa esportiva. Colunista de O Liberal, é um dos principais nomes do jornalismo especializado em esportes no Pará. Tem no currículo a cobertura de duas Copas do Mundo e atualmente comanda o canal do YouTube Fala Abner!, onde faz entrevistas com diversas personalidades do futebol paraense, além de “pilotar” o programa Liberal Notícias, na Rádio Liberal FM.

Produtos

O Grupo Liberal já conta com diversos produtos voltados para o esporte paraense: o programa Geral na Live, que realiza o pré e pós-jogo das partidas de Remo e Paysandu, como mandantes, e que pode ser visto no Facebook e YouTube de O Liberal. Assim como o videocast esportivo Último Lance, comandado pela jornalista Syanne Neno, exibido todas as segundas-feiras e que pode ser acessado pelo portal Oliberal.com, Rádio Liberal e no Facebook e Youtube de O Liberal.