Prefeito de Ananindeua parabeniza os 75 anos do Jornal O Liberal

Nestes tempos de mudanças tecnológicas positivas, mas também de disseminação de fake News, ressalto a importância de celebrarmos o aniversário de O Liberal, porque a democracia se faz também com imprensa livre. Parabéns pelos 75 anos documentando a história do nosso povo por meio de matérias e reportagens. Registrando nessa linha do tempo vários fatos marcantes e diários. Um veículo que cresceu junto com a nossa cidade de Ananindeua (que tem 77 anos), contribuindo para o seu desenvolvimento através da informação democrática e plural. Em nome dos cidadãos ananindeuenses, expresso nossas sinceras estimas e empenho para que sejamos muito bem representados nas páginas de O Liberal – nos âmbitos cultural, esportivo, político, econômico e social – em muitos anos que virão.

Doutor Daniel

Prefeito de Ananindeua