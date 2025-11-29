Pioneirismo e qualidade são marcas de Romulo Maiorana na história de O Liberal que completa 79 anos

Celebrar os 79 anos do jornal O Liberal convida os leitores a voltarem seus olhares para a figura visionária que moldou o DNA do veículo: Romulo Elégio Dario Severo Maiorana Chiapetta, o “seu Romulo”. Mais do que um empresário, ele foi o arquiteto da credibilidade e do pioneirismo na comunicação amazônica, deixando um legado de qualidade e respeito que segue pulsando no coração do Grupo Liberal. A história do jornal é, em grande parte, a história do homem que ousou investir em um sonho que parecia falido.

Nascido em Recife, em 20 de outubro de 1922, Romulo Maiorana era filho de imigrantes italianos e faleceu em 23 de abril de 1986, aos 63 anos. Ele passou a juventude em Roma e, após a II Guerra Mundial, retornou ao Brasil, onde teve seus primeiros contatos com o jornalismo e a publicidade em Natal (RN).

Empreendedorismo no comércio e na imprensa

Romulo Maiorana chegou a Belém na década de 1950, aos 31 anos, iniciando sua jornada empreendedora com a Duplex Publicidade. Sua empresa fabricava placas de ônibus, painéis luminosos e flâmulas.

Seu tino comercial se destacou com as lojas RM, que usavam suas iniciais. Ele revolucionou o comércio local ao introduzir o conceito de vitrines atrativas e atendimento personalizado, além de inovar com a inclusão de lanchonetes dentro das lojas.

Apaixonado pela atividade jornalística, Romulo Maiorana colaborou no setor comercial de jornais e manteve colunas em “A Folha do Norte”, como “RM Informa” e “Sempre aos domingos”, construindo um capital de credibilidade e acesso às fontes mais importantes de Belém.

A revolução de O Liberal

O marco de seu legado, no entanto, é a compra do jornal O Liberal no dia 1º de maio de 1966. O periódico, fundado em 1946, estava em crise e enfrentava uma iminente falência, com uma tiragem minúscula de cerca de 300 exemplares.

O jornalista João Carlos Pereira, já falecido, descreveu em 2019 que o jornal foi negociado para Romulo Maiorana, que era o único disposto a investir em um veículo praticamente falido. O empresário transformou o jornal, tornando-o menos partidário e mais jornalístico, elevando sua credibilidade e posicionando-o como um dos maiores do país.

Sob o comando de Romulo Maiorana, O Liberal começou uma nova era de empreendedorismo, ampliando a equipe e incorporando novos equipamentos.

A era do off-set

O empresário anteviu o futuro da impressão ao trazer para Belém o sistema off-set (impressão a frio). O novo método aposentou os antigos linotipos, que usavam chumbo, e produziu uma impressão de altíssimo nível, com textos e imagens mais nítidos e sem deixar excesso de tinta nas mãos dos leitores. A nova impressão foi apresentada aos leitores em 1º de maio de 1972, data do aniversário da aquisição de O Liberal por “seu Romulo”.

Em 1974, Romulo Maiorana comprou o jornal “A Folha do Norte” e transferiu O Liberal para o prédio na rua Gaspar Viana. A modernidade se instalou rapidamente no jornal, com a substituição de máquinas de escrever por computadores e a chegada de novos processos de composição e edição. A partir de 1993, a edição de domingo passou a ter fotos coloridas, o que logo se estendeu para todo o jornal.

Sob sua administração, O Liberal manteve uma postura firme de liberdade de imprensa, driblando a ação dos censores e dando espaço a nomes importantes durante os anos do regime militar.

O império de comunicação fundado por Romulo Maiorana incluiu a instalação da Rádio Liberal e da TV Liberal, que se tornou uma das cinco maiores afiliadas da TV Globo. Ao falecer, em 1986, ele deixou as raízes do Grupo Liberal e o jornal O Liberal consolidado como o maior e mais importante do Norte do país.

Em 2022, ano em que ‘seu Romulo’ alcançaria o centenário de vida, a TV Liberal levou ao ar um documentário que conta a história do fundador do Grupo Liberal. O vídeo pode ser assistido gratuitamente no Globoplay e no YouTube de O Liberal.