OLiberal.com se firma como hub de mídias para garantir experiência de 360º com a notícia

Aos 79 anos de história de O Liberal, seu braço digital, o portal OLiberal.com, emerge não apenas como uma extensão, mas como um ponto de convergência vital no ecossistema de comunicação do Grupo Liberal. "A principal diretriz estratégica é o ‘mobile first’, ou seja, pensamos e desenvolvemos toda a experiência prioritariamente para os dispositivos móveis", explica Mary Tupiassú, diretora de conteúdo digital. O portal atua como um hub, conectando as demais plataformas do grupo, como a Rádio Liberal e as redes sociais, garantindo uma experiência de consumo de informação 360 graus para o público.

Para manter a competitividade, a chave é o foco na origem.

"Nossa estratégia para manter a competitividade no cenário nacional é focar no nosso grande diferencial: a cobertura especializada e aprofundada da região Norte e da Amazônia. A equipe trabalha em cima do lance dos fatos mais importantes, mostrando para o país que podemos ser do Norte e ocupar nosso lugar entre os maiores do Brasil", pontua Mary.

O portal, embora integrado à redação há sete anos, construiu uma identidade única. Heloá Canali, editora executiva de OLiberal.com, com 15 anos de experiência em webjornalismo, destaca que a vida digital é pautada pelas necessidades e curiosidades do usuário. "No portal, a gente diz brincando, mas é uma verdade: nós servimos ao usuário. A gente conta e mostra tudo o que ele quer ver", afirma.

Heloá Canali, editora executiva do portal OLiberal.com (Cristino Martins / O Liberal)

O ritmo do portal é instantâneo e exige uma leitura constante do comportamento do leitor. Conteúdos sobre finanças, esportes (como, onde e que horas um jogo vai passar) e guias práticos sobre o Estado e Belém são demandas fixas. "O que as pessoas procuram sobre Belém e o Pará? Curiosidades, entretenimento, fofoca… pode entrar lá que temos tudo para você", exemplifica Heloá, reforçando a abrangência que atinge desde a análise mais elaborada até o entretenimento leve.

Agilidade multifacetada para alimentar o portal

A velocidade do digital exige dos profissionais uma agilidade multifacetada. "No portal, eu preciso de profissionais antenados com todos os assuntos e ágeis, muito ágeis", relata a editora executiva. A busca é por jornalistas que entendem o que a audiência clica e compartilha. “A regra de ouro é: ‘Você clicaria nessa matéria? Leria isso, compartilharia? Se não, vá atrás do que realmente importa", acrescenta.

Para Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com, a rotina no portal é, paradoxalmente, "não ter rotina". Em seu dia a dia, ele se reveza entre a montagem da homepage (página inicial), posicionando matérias por importância e apelo, e a busca incessante por conteúdo que possa ser relevante no agora.

Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com (Carmem Helena / O Liberal)

O monitoramento de assuntos mais acessados, utilizando ferramentas como Google Analytics e o Taboola, guia a estratégia, mostrando o que os internautas estão consumindo. Enderson, com mais de dez anos de experiência em webjornalismo, percebe que o leitor está "cada vez mais apressado e menos atento". Isso exige perspicácia na edição de títulos e chamadas. "Quanto mais rápido entregarmos algo que gere curiosidade e instigue a pessoa a clicar para saber do que se trata, melhor", afirma.

Sobre o uso de Inteligência Artificial (IA), o editor enxerga um grande potencial na otimização e agilidade da produção. No entanto, ele levanta uma preocupação crucial: "Se passarem a delegar todas as ações para a máquina, corremos o risco de, em um futuro próximo, muitos jornalistas não saberem não apenas escrever e produzir conteúdo, mas pensá-lo de forma criativa e estratégica", alerta. Segundo ele, a tecnologia é um reforço, mas o pensamento e a curadoria humana seguem sendo o motor da informação.