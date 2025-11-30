Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Aniversário chevron right

OLiberal.com se firma como hub de mídias para garantir experiência de 360º com a notícia

O braço digital de O Liberal atua como ponto de encontro das mídias do Grupo, transformando o consumo de informação para o leitor da Amazônia e do Brasil

Gabriel da Mota

Aos 79 anos de história de O Liberal, seu braço digital, o portal OLiberal.com, emerge não apenas como uma extensão, mas como um ponto de convergência vital no ecossistema de comunicação do Grupo Liberal. "A principal diretriz estratégica é o ‘mobile first’, ou seja, pensamos e desenvolvemos toda a experiência prioritariamente para os dispositivos móveis", explica Mary Tupiassú, diretora de conteúdo digital. O portal atua como um hub, conectando as demais plataformas do grupo, como a Rádio Liberal e as redes sociais, garantindo uma experiência de consumo de informação 360 graus para o público.

Para manter a competitividade, a chave é o foco na origem.

"Nossa estratégia para manter a competitividade no cenário nacional é focar no nosso grande diferencial: a cobertura especializada e aprofundada da região Norte e da Amazônia. A equipe trabalha em cima do lance dos fatos mais importantes, mostrando para o país que podemos ser do Norte e ocupar nosso lugar entre os maiores do Brasil", pontua Mary.

O portal, embora integrado à redação há sete anos, construiu uma identidade única. Heloá Canali, editora executiva de OLiberal.com, com 15 anos de experiência em webjornalismo, destaca que a vida digital é pautada pelas necessidades e curiosidades do usuário. "No portal, a gente diz brincando, mas é uma verdade: nós servimos ao usuário. A gente conta e mostra tudo o que ele quer ver", afirma.

image Heloá Canali, editora executiva do portal OLiberal.com (Cristino Martins / O Liberal)

O ritmo do portal é instantâneo e exige uma leitura constante do comportamento do leitor. Conteúdos sobre finanças, esportes (como, onde e que horas um jogo vai passar) e guias práticos sobre o Estado e Belém são demandas fixas. "O que as pessoas procuram sobre Belém e o Pará? Curiosidades, entretenimento, fofoca… pode entrar lá que temos tudo para você", exemplifica Heloá, reforçando a abrangência que atinge desde a análise mais elaborada até o entretenimento leve.

Agilidade multifacetada para alimentar o portal

A velocidade do digital exige dos profissionais uma agilidade multifacetada. "No portal, eu preciso de profissionais antenados com todos os assuntos e ágeis, muito ágeis", relata a editora executiva. A busca é por jornalistas que entendem o que a audiência clica e compartilha. “A regra de ouro é: ‘Você clicaria nessa matéria? Leria isso, compartilharia? Se não, vá atrás do que realmente importa", acrescenta.

Para Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com, a rotina no portal é, paradoxalmente, "não ter rotina". Em seu dia a dia, ele se reveza entre a montagem da homepage (página inicial), posicionando matérias por importância e apelo, e a busca incessante por conteúdo que possa ser relevante no agora.

image Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com (Carmem Helena / O Liberal)

O monitoramento de assuntos mais acessados, utilizando ferramentas como Google Analytics e o Taboola, guia a estratégia, mostrando o que os internautas estão consumindo. Enderson, com mais de dez anos de experiência em webjornalismo, percebe que o leitor está "cada vez mais apressado e menos atento". Isso exige perspicácia na edição de títulos e chamadas. "Quanto mais rápido entregarmos algo que gere curiosidade e instigue a pessoa a clicar para saber do que se trata, melhor", afirma.

Sobre o uso de Inteligência Artificial (IA), o editor enxerga um grande potencial na otimização e agilidade da produção. No entanto, ele levanta uma preocupação crucial: "Se passarem a delegar todas as ações para a máquina, corremos o risco de, em um futuro próximo, muitos jornalistas não saberem não apenas escrever e produzir conteúdo, mas pensá-lo de forma criativa e estratégica", alerta. Segundo ele, a tecnologia é um reforço, mas o pensamento e a curadoria humana seguem sendo o motor da informação.

 
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

o liberal 79 anos

aniversário do jornal o liberal

portal oliberal.com

grupo liberal
Aniversário
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda