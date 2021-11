O LIBERAL terá conteúdos exclusivos sobre Saramago

A partir de janeiro de 2022, O LIBERAL terá, em diversas plataformas, conteúdos exclusivos que vão celebrar a vida, a obra e o legado do escritor português José Saramago, ganhador do Nobel de Literatura de 1998. A iniciativa é mais uma no âmbito do Acordo de Cooperação Técnica-Institucional firmado entre o Grupo Liberal e a UFPA, em agosto deste ano. A ação é uma das mais de 30 novidades de conteúdos em diferentes plataformas que serão lançadas por O LIBERAL nos próximos meses, em celebração aos 75 anos do jornal.

A ampla divulgação sobre o tema busca dar ainda maior visibilidade ao centenário de nascimento de José Saramago, celebrado entre novembro de 2021 e novembro de 2022. Toda a programação, que vai ocorrer em diferentes cidades pelo mundo – incluindo Belém – é coordenada pela Fundação Saramago, sediada em Lisboa, capital de Portugal.

Nomeado como Comissário da Fundação para a programação do Centenário de Saramago, o escritor e professor Carlos Reis irá acompanhar e orientar toda a produção jornalística pelo tema. O professor irá também produzir um podcast, que será veiculado quinzenalmente em Oliberal.com e plataformas de distribuição de áudio. Reis é professor catedrático da Universidade de Coimbra e especialista em Literatura Portuguesa dos séculos XIX e XX. É autor de vários ensaios sobre José Saramago e foi diretor da Biblioteca Nacional de Portugal e reitor da Universidade Aberta.

O podcast irá abordar a obra e pensamento de Saramago, mas contextualizando e trazendo discussões atuais a partir da obra e pensamento de Saramago. “A ideia surgiu de uma curiosidade e de uma oportunidade. A curiosidade: explorar os processos comunicativos do podcast, as suas lógicas e o seu potencial de inserção junto a públicos amplos. A oportunidade: usar a ferramenta podcast para trabalhar matérias com relevância no quadro do Centenário de Saramago, incluindo reflexões sobre temas amplas de atualidade, num universo de relacionamento luso-brasileiro (e até luso-afro-brasileiro)”, comenta Reis.

Para Carlos Reis, o formato em linguagem bastante difundida entre o público mais jovem pode colaborar para provocar mais busca de conhecimento sobre o autor e sua obra. “Assumiremos que muito desse público nunca leu Saramago e que algum desse público poderá nem ter ouvido falar dele. Daí a escolha de temas apelativos: quem foi Saramago, que tipo de pessoa era, como vivia, como foram os ecos do Prêmio Nobel. E também: quais as grandes preocupações sociais e políticas que a literatura de Saramago cultivou. Quer dizer: por que razão falamos na atualidade de Saramago, em 2021 e 2022”, argumenta.

Na versão impressa, também quinzenalmente, será publicada matéria com resumo sobre a abordagem do episódio, com QR Code para que o leitor possa ouvir o podcast, sempre gratuitamente. Cada episódio terá também chamadas no Sistema Liberal de Rádio e nas redes sociais de @oliberal.

José Saramago (Arquivo pessoal)

O Grupo Liberal também dará ampla cobertura e divulgação aos eventos que serão realizados em Belém, pela Universidade Federal do Pará, dentro da programação oficial do Centenário, coordenado pela Fundação Saramago. Entre as iniciativas já confirmadas, está um Colóquio Internacional promovido pela Universidade Federal do Pará (UFPA), em agosto de 2022. Entre os nomes convidados está o da escritora e presidente da Fundação Saramago, Pilar Del Rio, e do embaixador de Portugal no Brasil, Luís Faro Ramos.

Durante o Colóquio, o escritor e Comissário da Fundação Saramago, Carlos Reis, lançará na capital paraense seu novo livro “José Saramago: homem mais sábio”, publicado pela editora da UFPA (EdUFPA). A universidade paraense também foi responsável pela publicação, em 2018, da edição brasileira do livro “Diálogos com José Saramago”. A EdUFPA é também a editora de duas edições de obras não-ficcionais de Saramago: “Democracia e Universidade” e “Da estátua à Pedra e discursos de Estocolmo”, ambos de 2013, ambas em coedição com a Fundação José Saramago.

CONCERTO

A UFPA programou ainda um concerto no Theatro da Paz com a Orquestra Sinfônica Altino Pimenta, da Escola de Música da UFPA, para o dia 16 de novembro de 2022, data exata em que Saramago completaria cem anos. A regência ficará com o maestro Miguel Campos Neto, da Orquestra do Theatro da Paz. Além do apoio na divulgação do evento e ampla cobertura, O LIBERAL irá também publicar artigos de professores e pesquisadores da UFPA com a temática sobre a vida e obra de José Saramago.

Para o reitor da UFPA, Emmanuel Tourinho, a celebração de Saramago é fundamental no atual momento, ajudando a gerar maior conhecimento sobre o legado da produção literária e do pensamento do escritor português. "José Saramago nos oferece uma literatura das mais criativas, trabalhando com muitas das inquietações mais agudas do mundo contemporâneo. Nestes tempos de avanço do obscurantismo, crescimento da desigualdade no mundo e ataques aos povos da Amazônia, é ainda mais oportuno visitar e celebrar a sua obra e refletir sobre a responsabilidade que temos de construir sociedades com justiça e com direitos para todas as pessoas”, comenta. O reitor também destaca a iniciativa de O LIBERAL em dar amplo espaço ao tema. “É especialmente importante que um grupo de comunicação com grande alcance na região dê repercussão a essa celebração, desse modo contribuindo com a divulgação da obra de Saramago e, indiretamente, com o avanço de nossa consciência social", destaca.

O comissário da Fundação Saramago, Carlos Reis, também elogiou a iniciativa. “Trata-se, a meu ver, de um desafio arriscado e de um serviço à comunidade. Dar a conhecer um grande escritor e interpelar o seu público potencial é, mesmo que minimamente, estimular a leitura das suas obras”, comenta. E, para quem já está curioso para ouvir e conhecer o podcast sobre Saramago que será veiculado em OLiberal.com, Carlos Reis já deixa um recado bem humorado: “Uma mensagem simples: se não acreditam na pertinência do que aí vem, aceitem o desafio de ouvir, para depois julgarem”, disse.