O Liberal na Escola: iniciativa do Grupo Liberal está há 27 anos atuando na formação de alunos 

O Programa ‘O Liberal na Escola’ é uma iniciativa do Grupo Liberal que visa o auxílio na formação de leitores críticos através de visitas às dependências do local e a diversos pontos turísticos da cidade. Desde 1995, o projeto atende escolas públicas e privadas do Pará, levando aos alunos a experiência de contato com as produções jornalísticas. Essa é uma forma de ampliar o conhecimento dos alunos e garantir qualidade nas ações pedagógicas que são desenvolvidas.

Atualmente, o programa atende 86 escolas, sendo, em média, 1.600 alunos e 650 professores. O ‘O Liberal na Escola’ é tido como responsabilidade social do Grupo e tem como objetivo a utilização dos jornais de forma educativa. Os mais de 4.000 exemplares do periódico que são disponibilizados por mês para todas as instituições cadastradas ajudam na formação de ideias próprias, autonomia para pensar e agir em prol de uma sociedade mais humanizada.

Alan Siqueira, coordenador pedagógico do programa, afirma que, para além das visitas, a iniciativa oferece outros benefícios. “Utilizamos do jornal, de modo impresso e digital, como ferramenta que auxilia na formação de leitores críticos, a partir do contexto em que vivem, para proporcionar a participação social e despertar o prazer pela leitura. ​Muitas escolas pertencentes aos municípios do estado receberam o suporte necessário em diversas atividades pedagógicas interdisciplinares”, diz.

Junto com os passeios extraclasses, o ‘O Liberal na Escola’, em parceria com pontos turísticos da cidade, leva os alunos para experiências históricas pela Região Metropolitana de Belém. “Elas ocorrem na Rádio, Jornal ou TV Liberal, no Parque Estadual do Utinga, no Museu Emílio Goeldi e no Complexo de Museus do Pará. As atividades seguem um direcionamento pedagógico onde, em cada local visitado, um colaborador recebe os alunos e apresenta as especificidades, assegurando, assim, a qualidade da ação pedagógica”, explica Alan.

Programa tem várias áreas de atuação dentro da formação cidadã

Sendo uma ferramenta pedagógica rica em possibilidades, o jornal impresso e digital tem atuado para uma dinâmica estratégica e ativa no ensino. “Visando o caráter educativo, seu objetivo é que os alunos utilizem o jornal de forma crítica, construtiva, partindo do seu cotidiano e ajudando a formar suas próprias ideias, com autonomia e humanização da sociedade, dessa forma formando cidadãos críticos e contribuintes para uma sociedade justa e promissora”, considera o coordenador.

Ao longo dos 27 anos de atuação, o ‘O Liberal na Escola’ já ajudou diversos outros programas, como: a distribuição de 5 mil exemplares de livros infantis no projeto ‘Funarte’; sessões especiais de cinema no projeto ‘Jornal, Escola, Cinema’, entre outros. “Além de ações importantes como colônia de férias e gincana ecológica executadas com escolas participantes e as diversas formações de professores em oficinas e seminários para embasar as atividades dos docentes quanto a utilização do jornal em sala de aula”, finaliza Alan

‘O Liberal na Escola’ avança e promove atividades dentro de sala de aula

Recentemente, a escola Gracinda Peres, em Marituba, uma das integrantes do programa, culminou as atividades feitas em parceria com o Grupo Liberal. A produção de uma cartilha com cartas dos estudantes, escritas sob o ponto de vista crítico deles, foi o resultado. O jornal foi utilizado para ampliar a percepção dos alunos do mundo que os cerca.

Como ser uma escola participante

Para realizar o cadastro no programa, uma ficha é disponibilizada pedindo informações criteriosas para a instituição ser aceita, como: nome completo, endereço, telefone, e-mail, nome do diretor responsável, informações quanto a rede de ensino e os níveis ou modalidades que desejam trabalhar no O Liberal na Escola e o projeto pedagógico de aplicação do programa na unidade de ensino. Escolas públicas e privadas podem participar do Programa desde que atendam às solicitações acima citadas.