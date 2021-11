O Liberal inova cada vez mais em multiplataformas

Em bate-papo com profissionais da Redação Integrada de O Liberal, o presidente executivo do Grupo Liberal, Ronaldo Maiorana, destaca a história do jornal, que chega aos 75 anos vencendo desafios e com a marca da inovação e modernidade em seu DNA. Indo às ruas pela primeira vez em 15 de novembro de 1946, o jornal vem se modernizando com novas plataformas e novos conteúdos, ampliando presença e alcance através das redes, mas sempre tendo como princípio e valores a qualidade e credibilidade.

“Com o advento da internet, que impactou os jornais, tivemos que mudar. O que chamávamos de redação, hoje chamamos de área de produção de conteúdo. Agora trazemos a informação, com o rigor do procedimento de apuração jornalística, mas essa notícia vai ser abordada de formas diferentes em cada plataforma dentro do jornal, que é impresso, digital, nas redes. É o mesmo conteúdo, porém com diferentes tratamentos. O Liberal busca na pluralidade de conteúdo e de vozes, manter sempre o equilíbrio e, principalmente, respeitar o fato como ele é”, diz.

Durante a conversa, mediada pela jornalista Syane Neno e com o editor-chefe de O Liberal, Cary John, e com o diretor de Inovação, Sanchae Camatti, Ronaldo destacou que o trabalho vem sendo executado com esforço de diferentes equipes e investimento, registrando gratidão aos leitores e colaboradores pelo momento que vive o grupo de comunicação. “Temos uma equipe muito boa e isso dá uma grande felicidade. Queria aproveitar para agradecer as 800 pessoas que trabalham aqui, todas têm a mesma importância. E principalmente agradecer também os nossos leitores, que são a razão de existir o jornal e as outras plataformas. Não existe jornal sem leitores e eles são nossa razão de existir”, ressalta.

Presidente executivo do Grupo Liberal, Ronaldo Maiorana: jornal firma marca da inovação (Tarso Sarraf)

Para Sanchae Camatti, o impacto das novas tecnologias tem contribuído positivamente para a evolução do jornal. “As pessoas têm o conceito de que o consumo do jornal está diminuindo. Mas, ao longo dos anos, entre os veículos de comunicação responsáveis pela informação de credibilidade, a marca dos jornais tem crescido muito. Hoje o jornal além do impresso, está em múltiplas plataformas. É o mesmo processo de produção e com a credibilidade que o impresso tem. A gente está caminhando e levando O Liberal cada vez mais onde o leitor fica mais confortável em ler, ver e ouvir as notícias”, destaca.

“Com a internet, tivemos que mudar. O que chamávamos de redação, hoje chamamos de área de produção de conteúdo. Agora trazemos a informação, com o rigor do procedimento de apuração jornalística, mas abordada de formas diferentes em cada plataforma, no impresso, digital, nas redes. O Liberal busca na pluralidade de conteúdo e de vozes”, diz Ronaldo Maiorana

Para Cary John, editor-chefe do jornal, a redação integrada sempre foi uma porta para quem está começando na carreira, em diferentes áreas. “A minha história profissional começou no jornal O Liberal. Hoje a gente tem editores que foram estagiários. O Liberal é a escola do bom jornalista. Com os programas de estágio, ele forma uma mão de obra muito boa para o mercado, se tornando referência nesse bom jornalismo. A seriedade e o cuidado e responsabilidade com a notícia é uma marca que lembramos e trabalhamos todos os dias”, destaca o editor-chefe.

(Bruna Ribeiro, estagiária, sob supervisão de Jorge Ferreira, coordenador do Núcleo de Atualidades).