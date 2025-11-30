O Liberal faz ponte entre leitores e oportunidades de emprego, estágio e concursos públicos

Ao longo de seus 79 anos, O Liberal sempre pautou sua missão pela utilidade pública, e em poucas áreas essa dedicação é tão palpável quanto nas páginas que, toda segunda-feira, trazem o fôlego do mercado de trabalho e a promessa de estabilidade do serviço público. As seções de Emprego, Estágio e Concursos do caderno Panorama são ferramentas estratégicas que orientam e preparam o leitor para as transformações do mundo profissional.

Para Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia de O Liberal, onde as seções são produzidas, o foco é oferecer informação prática para diferentes perfis de leitores. “As matérias da seção de Emprego buscam atender quem está em busca de uma oportunidade ou deseja mudar de carreira", explica.

O conteúdo vai além da simples listagem de vagas, abordando temas cruciais para o desenvolvimento profissional, sempre com a chancela de especialistas. “Abordamos temas práticos, como as principais perguntas feitas em processos seletivos, como montar um bom currículo, o que os recrutadores buscam e quais erros devem ser evitados em uma entrevista", detalha Keila. Esse material é indispensável para quem atua na gestão de pessoas e para o profissional que busca ascensão.

Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia de O Liberal, onde as seções são produzidas semanalmente (Carmem Helena / O Liberal)

Já as colunas de Estágio e Concursos têm um papel vital na curadoria de oportunidades. As vagas de estágio são semanalmente atualizadas com informações detalhadas, fruto de uma parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). A coluna de Concursos, reconhecida como uma das mais acessadas do jornal, condensa seleções abertas no Pará e em outras regiões, informando número de vagas, salários, fases do processo e prazos de inscrição, permitindo que o leitor planeje sua participação.

"Nosso foco é oferecer respostas diretas, com a análise de especialistas, para ajudar o leitor a compreender melhor os processos de seleção e a se destacar profissionalmente", acrescenta Keila Ferreira.

Curadoria de concursos é feita por professora especialista

O nicho de concursos públicos exige uma precisão e um olhar especializado, algo que a professora Karina Jaques imprime em sua coluna às segundas-feiras. Com mais de 25 anos de experiência, ela garante que o conteúdo vá além das grandes seleções nacionais.

“A ideia é trazer atualizações sobre concurso pelos olhos de quem está dentro de sala de aula", afirma Karina. Sua meta é informar sobre datas e valores de inscrição, mas, sobretudo, orientar sobre como estudar, se preparar e o que priorizar, trazendo uma visão que valoriza as seleções locais. “A coluna busca não só informar o leitor dos concursos em geral, mas também trazer informação, por exemplo, daquele concurso de um município do interior do Estado do Pará que o leitor não encontraria com facilidade", ressalta, destacando o alcance do jornal impresso.

Dicas que inspiram

A coluna de Karina Jaques foi amplificada pela adição de videocasts semanais, um produto que complementa o texto escrito e amplia o diálogo com o público. Nas entrevistas em estúdio, a colunista media conversas com professores e especialistas de diversas áreas, que trazem orientações, métodos de estudo e, o mais importante, inspiração.

Essa complementaridade entre o impresso e o digital tem um impacto direto no público. “Essas entrevistas em vídeo têm uma repercussão até maior do que a coluna escrita", relata a professora. Através da plataforma do jornal, especialistas podem amplificar suas dicas, alcançando um público muito maior de concurseiros. Além disso, os vídeos trazem “cases de sucesso” — pessoas que superaram dificuldades e alcançaram a aprovação — que inspiram a audiência.

O feedback é constante e gratificante: leitores pedem temas, sugerem professores e, com frequência, relatam que as orientações os motivaram a seguir adiante na preparação. “É uma experiência de intercâmbio muito gratificante", conclui Karina.