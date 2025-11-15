O Liberal completa 79 anos de legado e inovação

O jornal O Liberal completa 79 anos neste sábado (15) consolidado como referência do jornalismo na Amazônia. A longevidade da marca, nascida no impresso, estendeu-se ao ambiente digital, mantendo o compromisso com a informação e a apuração precisa. Profissionais da Redação Integrada celebram o aniversário destacando o legado de credibilidade e o desafio de manter a essência jornalística no novo ambiente multiplataforma.

Para Lázaro Magalhães, diretor de conteúdo, O Liberal é referência na Amazônia pelo compromisso com a cobertura mais ampla do cotidiano, amplificando as vozes locais e debatendo os grandes desafios.

"Essa redação, e esse compromisso duradouro, formaram várias gerações de profissionais, que seguirão mantendo, atualizando e transformando esse legado, entre os quais me incluo. Aqui iniciei minha carreira profissional, como estagiário, em 1994, do que muito me orgulho", diz.

Alcance digital

A diretora de conteúdo digital, Mary Tupiassu, ressalta que O Liberal ampliou exponencialmente a voz do Pará no online. "Hoje, somos o maior player digital do Norte, com mais de 350 milhões de views por mês; um alcance que coloca o Pará no centro da conversa nacional e, muitas vezes, até internacional. Essa presença robusta mostra o Pará como protagonista”, afirma, enfatizando que é possível fazer jornalismo regional com impacto nacional.

Heloá Canali, editora executiva do portal OLiberal.com, considera a plataforma digital a extensão natural do legado de quase 80 anos.

“Ele leva o Pará e a Amazônia para o mundo, conectando a novas audiências, dinamizando formatos e consolidando o jornalismo do Grupo Liberal como referência na era mobile com o mesmo compromisso que nos trouxe até aqui”, sintetiza.

Essência jornalística

As transformações no modo de produzir não alteraram a essência da profissão. Eduardo Rocha, repórter desde 1997, observa que a atividade ficou mais dinâmica e diversificada.

“Entretanto, a essência do jornalismo, a de levantar dados, ouvir os lados envolvidos no fato, no assunto, o cuidado com a redação, sempre com a meta de se levar a melhor matéria possível ao leitor, isso nunca muda. Nem pode mudar. É a alma do jornalismo”, pontua.

Multifacetado

A fotografia incorporou o audiovisual. Everaldo Nascimento, editor de fotografia, vê o novo formato como positivo e um aprendizado.

"Hoje, o jornalista tem que ser multifacetado, com a incorporação do audiovisual. É a realidade do dia a dia. Por outro lado, o material tem a possibilidade de expandir muito mais. Antigamente, era só focado no impresso, mas hoje tem como fazer galeria nas redes sociais, no próprio site, e, algumas vezes, em diversas páginas gráficas no próprio impresso, onde exploramos mais a variedade de imagens", observa.

Credibilidade

O impresso segue como certificador de qualidade e credibilidade. Ricardo Ximendes, supervisor de manutenção industrial, acredita que o jornal impresso atrai leitores em busca de análises mais detalhadas e contextualizadas, e que a longevidade do formato reside na adaptabilidade mercadológica que sempre foi a marca do Grupo Liberal.

"Através de medidas de manutenção preventiva e preditivas dos equipamentos de impressão e a busca constante para a otimização do processo, reduzindo os custos de produção e contribuindo para a sustentabilidade econômica da operação, conseguiremos nos manter no mercado por muitos anos", afirma.

Diferencial gráfico

Érika Costa, diagramadora, aponta a produção de edições especiais, como o Círio de Nazaré, o aniversário de Belém e do próprio O Liberal como o maior desafio gráfico.

"Como são várias edições durante o ano, é algo que mantém a gente em um desafio constante para buscar inovação e um diferencial no nosso trabalho, mas sempre buscando traduzir visualmente tudo o que aquela data especial demanda, com simbolismo e conceito", conclui.