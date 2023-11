Seu Sena é o assinante mais antigo de O LIBERAL

Militar aposentado pela Aeronáutica, Pedro Vieira de Sena, 79 anos, lê o jornal O LIBERAL logo cedo. Concluída a leitura, ele vai à feira, onde, afirmou, já chega “afiado”. Ou seja, já está com todas as informações necessárias para conversar com os feirantes e outros conhecidos, estando por dentro das notícias locais, nacionais e internacionais. “Quando não leio o jornal, me sinto incompleto, desatualizado”, disse. “Seu Sena”, como é conhecido, é dono da assinatura mais antiga do jornal.

Ele gosta de conversar, de fazer brincadeiras e é bem-humorado. Remista “desde pequenino”, como costuma dizer, começa a ler o jornal pela página de Esportes. Assim, acompanha todas as notícias do clube do coração e também verifica a situação dos outros times.

Também confere o horóscopo do dia e, em seguida, lê as notícias sobre o que está acontecendo em Belém, no interior e, também, as notícias policiais. E, por fim, faz o “arremate”. Isto é, vai lendo algumas notícias sobre celebridades.

O assinante nasceu em 17 de janeiro de 1944, ficou 30 anos na Aeronáutica e gosta de ler o jornal no pátio de casa. Como mora no térreo, e enquanto está consumindo as notícias, vai cumprimentando as pessoas que passam por ele, sempre com uma mensagem positiva. “Deus acompanhe. Vá na paz. Vá com Deus”, ele diz. “A gente vai sorrindo, distribuindo aquela empatia, que é necessária na vida do ser humano. O homem não é uma ilha para viver isolado”, afirma.

"O LIBERAL é um jornal completo e atual", diz seu Sena

‌Seu Sena tem um vínculo muito forte com o jornal O LIBERAL. Para ele, o meio de comunicação lhe permite manter-se atualizado diariamente e com notícias verdadeiras e de credibilidade. “O LIBERAL é um jornal completo e atual”, disse. Na área de esportes, por exemplo, ele pode saber, em detalhes, como está a situação do time do coração.

E, também, o desempenho de outros clubes de fora do Pará. E, já de posse de todas essas informações, ele tem muito mais argumentos para conversar com as pessoas na rua e na feira. Do contrário, explicou, a pessoa fica só igual aquele calango tamaquaré em cima do muro, só balançando a cabeça, dando a entender que sabe do que está sendo conversando, quando, na verdade, está desinformada das notícias mais atuais. E pra finalizar: uma brincadeira. Quando o repórter disse que, depois, seria feita uma foto dele para a edição de aniversário, seu Sena respondeu. “Foto, não. Retrato”, comentou, sorrindo.