Professora destaca importância de O LIBERAL DIGITAL

A professora Luzia Almeida é assinante de O LIBERAL DIGITAL. “Estamos na era tecnológica. E praticamente tudo o que fazemos de alguma maneira está relacionado à internet, à tecnologia. E temos tudo no celular, no smartphone”, disse.

O jornal O LIBERAL faz parte do trabalho de Luzia, que é professora e funcionária pública do Estado, e também mestra em Comunicação. “Sou professora de um projeto da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), que é a TV Educativa do Pará - canal 7.2. E é um trabalho mediado por tecnologia. E tem aí todo um contexto tecnológico, que envolve jornal, livros, revistas, computadores, smartphones, tudo”, contou.

A versão digital de O LIBERAL, explicou a professora, permite que ela tenha acesso a um vasto conteúdo de notícias - locais, nacionais e internacionais. “Me permite também a leitura de outros jornais. O jornal impresso tem uma logística maior para chegar na casa de alguém. O digital, não”.

Dessa forma, a professora tem acesso às notícias relacionadas tanto ao Norte quanto ao Sul do País. E isso em uma mesma manhã. “Essa pluralidade, essa comodidade. Essa dinâmica no que se refere à expansão do tempo. A versão digital tem a capacidade do momento, da praticidade, tudo é na hora, tudo é rápido”, contextualizou.

‌"Da minha casa, mando textos para o Brasil e para fora do Brasil", diz professora

‌A professora Luzia Almeida também falou sobre a possibilidade de divulgar o seu trabalho online. “Comecei a usar a versão digital justamente por causa desse compartilhamento, porque eu precisava divulgar o meu trabalho. Assim que eu recebo o jornal, principalmente na sexta-feira, quando sai o meu artigo (publicado no jornal impresso), começo a fazer a divulgação para amigos, parentes e grupos de WhatsApp. A versão digital também me dá essa comodidade”, explicou.

“Eu, da minha casa, mando textos para o Brasil e para fora do Brasil – enfim, para o planeta. Os grupos de WhatsApp têm a dinâmica da propagação. Eu tenho um grupo do WhatsApp que reúne professores de todo o Brasil. Na manhã que sai o meu texto, eu coloco nesse grupo. Então os professores do Brasil inteiro recebem o mesmo texto, na mesma hora. Essa dinâmica que a versão digital me concede é excelente. É uma divulgação instantânea. E, para quem tem trabalho na mídia, como eu, que tenho texto para ser lido, e precisa de divulgação, é excelente”, afirmou.

Gerente do Mercado Leitor, Sérgio Oliveira destaca a importância da assinatura de O LIBERAL DIGITAL. Aquelas pessoas que residem em locais onde não chega a edição impressa estarão sempre bem informadas. Assim como os paraenses que residem fora do Estado ou mesmo fora do País. “Elas têm essa facilidade de assinar o digital e ter acesso a todo o conteúdo de O LIBERAL na íntegra. Sem contar que elas também podem ter acesso a jornais já com datas anteriores, um PDF, que, aliás, não deixa de ser um documento”, disse.

“Então, a vantagem é grande, até pelo fato de que onde quer que a pessoa esteja, seja em Belém ou fora de Belém, em outro estado ou em outro país, vai ter acesso ilimitado”, afirmou. São assinantes que querem estar bem informados sobre o que está ocorrendo em Belém, no Pará, na Amazônia, no Brasil e no mundo. Para assinar, o número é 98283-0588.