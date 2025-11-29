'Mobile first' inverte lógica e acelera em minutos a notícia em O Liberal

O cenário do consumo de notícias mudou drasticamente nos últimos anos e, aos 79 anos, O Liberal se reposiciona para acompanhar a transformação. De acordo com Mary Tupiassu, diretora de conteúdo digital, as redes sociais deixaram de ser um mero canal auxiliar. “As redes sociais não são mais um ‘puxadinho’. Elas são o principal meio de consumo da notícia", afirma Mary.

Essa percepção inverteu a lógica do planejamento editorial. Atualmente, a estratégia de O Liberal coloca as redes sociais em primeiro plano. “Nosso planejamento não ‘integra’ as redes, mas parte delas", explica a diretora. O objetivo central é credibilidade e confiança:

“Se o público percebe que pode saber tudo o que está acontecendo no Norte, no Brasil e no mundo por O Liberal, ele passa a nos creditar cada vez mais confiança”, afirma.

Por isso, a entrega é focada em informação e infoentretenimento no tempo certo da notícia na era do mobile.

O conceito de ‘mobile first’ (o celular em primeiro lugar) permeia todas as decisões de formato, linguagem e distribuição. “Esse conceito é a essência da nossa estratégia, e isso se reflete em todas as nossas decisões", garante Mary Tupiassu. A adaptação da linguagem é crucial, priorizando formatos verticais como Reels e Stories, nativos do ambiente móvel, e adotando uma comunicação “mais direta, visual e conversacional, adaptada ao consumo rápido de informação nas redes”. O investimento em elementos visuais de alto impacto é contínuo, para que fotos, vídeos e infográficos funcionem bem nas telas pequenas.

Para a manutenção da marca O Liberal como referência digital na Região Norte, as redes sociais são a principal alavanca. “Elas são a principal ferramenta para amplificar o alcance da nossa marca e consolidar a nossa posição como referência digital na Região Norte", enfatiza Mary.

Traduzindo a notícia em minutos

Na operação diária, o desafio é adaptar a apuração jornalística ao dinamismo das plataformas. Patrícia Carvalho, coordenadora das redes de O Liberal, explica que o ponto de partida é sempre o conteúdo de qualidade da Redação Integrada.

“É a partir dele que a equipe de redes busca entender o que funciona melhor em cada plataforma, de acordo com o comportamento do nosso público", diz Patrícia. A tradução do conteúdo – seja em carrosséis, seja em vídeos – é um processo que exige velocidade, mas sem perder a precisão.

“São minutos para tomar uma decisão, porque é isso que o timing das redes sociais pede”, relata.

O monitoramento é em tempo real, com relatórios semanais analisando métricas como alcance, taxa de engajamento e retenção de vídeo, e cruzando dados com os acessos ao portal. Instagram e Facebook se destacam na interação diária, mas cada plataforma tem suas particularidades: “No Facebook, por exemplo, Remo e Paysandu são campeões de engajamento. Já no Instagram, política, serviços e virais performam muito bem", aponta a coordenadora.

Em temas sensíveis ou de grande repercussão, o equilíbrio entre a urgência da rede e a responsabilidade da informação é prioridade. “Nossa maior dificuldade é não deixar que o imediatismo das redes se sobreponha à apuração dos jornalistas. O Liberal busca ser pioneiro, sendo responsável por aquilo que publica”, ressalta Patrícia.

A sintonia entre a equipe de redes e os núcleos de jornalismo é essencial, exemplificada no trabalho durante o Círio de Nazaré, a maior cobertura do jornal. Para ampliar o alcance orgânico, a estratégia é investir em narrativas visuais, como séries temáticas. “A gente busca aproximar mais o público de rostos que possam ‘dar cara pra matéria’, construindo uma presença digital sólida, com credibilidade e voz própria”, conclui a coordenadora.