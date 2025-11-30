Missas dominicais reforçam laços comunitários na sede do Grupo Liberal

A trajetória de 79 anos do jornal O Liberal é marcada não apenas pela cobertura factual e compromisso com a notícia, mas também pela busca constante em se conectar com valores sociais e comunitários. Uma dessas formas de conexão são as missas celebradas todos os domingos na sede do Grupo Liberal, na avenida Romulo Maiorana, pelo padre Cláudio Pighin. O religioso, que também é articulista no jornal, possui uma relação com o Grupo Liberal que transcende a colaboração jornalística e se enraíza em projetos de educação e fé.

Conforme relata o próprio sacerdote, o vínculo começou a ser construído no início dos anos 2000, através da Escola de Comunicação Papa Francisco. “Minha parceria com o Grupo Liberal iniciou com a Escola de Comunicação Papa Francisco. E quem colaborou diretamente e sempre foi o Ronaldo [Maiorana, CEO do Grupo Liberal], que se integrou perfeitamente à nossa escola, ajudando-a, contribuindo com a formação”, recorda Padre Cláudio.

A proximidade levou o padre a se tornar um colaborador assíduo do jornal, escrevendo artigos semanais desde 2009, principalmente focados na explicação da Palavra de Deus do domingo, mas também com textos sobre a temática da comunicação. Essa colaboração na escrita se estende até hoje. A ideia de celebrar a Eucaristia na sede do Grupo Liberal, no entanto, surgiu em um segundo momento.

“Depois surgiu essa ideia de celebrar uma missa no Liberal, onde eu pedi a permissão do senhor arcebispo, que naquele tempo era Dom Alberto, que ele aprovou. E, portanto, começamos uns anos atrás a celebrar todos os domingos a missa", explica.

O objetivo da iniciativa é claro: favorecer a participação dos colaboradores que trabalham aos domingos e também das pessoas que residem nas proximidades e têm dificuldade de acesso às igrejas matrizes.

Padre Cláudio Pighin possui uma relação de longa data com o Grupo Liberal (Ivan Duarte / Arquivo O Liberal)

Reflexões sobre a realidade da comunicação

Celebrar o sacramento em um local de trabalho e, mais especificamente, em um órgão de comunicação, possui um significado profundo para o padre Cláudio Pighin. Ele enfatiza que a missa é uma forma de concretizar a presença divina em todas as realidades humanas.

“A missa tem o objetivo realmente de mostrar como Deus está próximo de todo mundo. Deus quer ser o protagonista na vida de todas as pessoas, de todas as realidades. E sobretudo a realidade da comunicação", afirma o sacerdote.

Para ele, a comunicação é de “extrema vitalidade” e, sem ela, “o ser humano se perde”. A realização da Eucaristia na sede do jornal, portanto, é um testemunho da fé no papel da mídia e dos profissionais que a fazem.

“Celebrar uma missa em um órgão de comunicação é confirmar que Deus quer comunicar muita coisa e quer ajudar também os profissionais que trabalham na comunicação, no jornalismo. Testemunhar essa proximidade de Deus, testemunhar como essa Palavra de Deus é importantíssima na vida das pessoas, da nossa sociedade”, ressalta.

Frutos espirituais

O impacto das missas dominicais reflete-se na participação e nos testemunhos dos colaboradores e vizinhos. Padre Cláudio percebe que o ambiente acolhedor tem sido um convite para o retorno à fé de muitos que estavam afastados.

“Há muitas pessoas que não costumavam ir à missa, e agora participam, porque entenderam que a Palavra de Deus é um conforto para a vida deles. É a Eucaristia que dá sentido à nossa caminhada terrena”, conta.

Ele destaca que escuta o relato de conquistas a partir dos testemunhos de quem participa das celebrações. “Assim, o Grupo Liberal se abre à presença de Deus para contribuir mais efetivamente na comunicação, na fraternidade e na justiça”, conclui.