Parabéns a todos que constroem a história de um dos maiores veículos de comunicação do Estado. O Jornal O Liberal é um importante instrumento de cidadania e comprometido com o nosso tempo. É por meio da informação séria que O Liberal ajuda a fortalecer a democracia em Barcarena, no Pará e no Brasil.



Renato Ogawa

Prefeito de Barcarena