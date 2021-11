Mãe e filha relembram história de fé do Círio que ganhou capa de O Liberal

Há cerca de dez anos, mãe e filha foram capa de O Liberal, com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, em uma edição que antecedeu o Círio. A matéria relatava o nascimento de Renée Nazaré, hoje com 57 anos, mas nem mãe, nem filha imaginaram o tamanho da repercussão, até que os telefonemas se iniciaram ainda no sábado à noite – a edição de domingo sempre está nas ruas mais cedo. Renée só foi entender o acontecido no domingo de manhã, quando o jornaleiro entregou O Liberal do dia e ela viu a foto na capa da edição.

“Muitas pessoas nem conheciam a minha história, ficaram sabendo pelo jornal. Foi muito gratificante ser capa de um jornal tão renomado, ainda mais em um domingo, quando as pessoas estão em casa, em família. Até o jornaleiro que entregou o jornal aqui brincou que estávamos em todos os semáforos de Belém. Naquele dia acordamos com essa notícia, não sabíamos que ia sair na capa, participei da matéria pela história de vida e ela foi contada para o Pará inteiro. Só tenho a agradecer ao Grupo Liberal por ter compartilhado a história da minha família com todo o povo paraense. Foi até um susto ver que tem tanto tempo, parece que foi ontem”, lembra.

A foto da capa de O Liberal de domingo contava a história de fé que cercou o nascimento de Renée. A mãe, de mesmo nome, Renée Scafi Santos, teve um parto prematuro e correu risco de morte. Os médicos diziam, inicialmente, que nenhuma das duas sobreviveria; depois, apenas uma sairia da cirurgia com vida, mas ainda não se sabia quem. Foi então que o pai da criança, hoje já falecido, foi até a capela do hospital e rezou para que as duas sobrevivessem e, para agradecer pelo milagre, prometeu assistir a missas todos os dias, comungar e dar à bebê o nome da mãe, mas com uma homenagem a Nossa Senhora de Nazaré: daí surgiu Renée Nazaré.

Legado

“Aqui estou eu, falando com todo respeito e toda fé que me cabe. Ele já faleceu, inclusive no mesmo dia que o papa João Paulo II, mas nos deixou esse legado de fé, sempre nos presenteou com essa força, que é crer em Nossa Senhora de Nazaré, e em casa sempre estamos louvando, agradecendo, pedindo para que ela interceda em tudo o que fazemos”, conta.

Em outros vários momentos da vida, Renée diz que sentiu essa mesma fé e cuidado espiritual. Sua filha, por exemplo, já teve meningite, mas a mãe acredita que Nossa Senhora a trouxe de volta para a família sã e salva. “São muitas histórias da força que Nossa Senhora tem, que nós podemos cultivar a cada dia, não só no Círio. A fé é fortalecida todos os dias. Nessa pandemia, o que nos segura é justamente isso: a fé, Deus e a intercessão de todos os santos e de Nossa Senhora, que é nossa padroeira”.

Além da espiritualidade, a família também tem outra característica em comum: todos são leitores assíduos, hábito dos pais de Renée, agora retransmitido aos filhos dela. E O Liberal está entre as leituras que fazem parte da formação familiar. “Estávamos sempre bem informados lendo O Liberal. Então, ter saído na capa já foi um marco na nossa vida. Sentimos muita felicidade, sobretudo para que outras pessoas saibam que a fé existe, só precisamos cultivar cada vez mais dentro de nós. E vocês fazem muito bem esse trabalho de contar as histórias das pessoas com respeito, valorização e comprometimento. Parabéns por esses anos todos nos informando e nos presenteando com essas histórias de fé, que nos fortalecem”, comemora Renée.

A mãe

Hoje com 90 anos, Renée, a mãe, conta que ficou muito feliz e realizada vendo sua história no jornal impresso. Quando pegou o jornal naquele domingo, ela chorou por ver a foto com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. “Me senti muito emocionada por lembrar daquele passado, da minha juventude. Gostei de ver minhas filhas compartilhando do mesmo amor, amizade e sinceridade com o jornal. Naquele dia olhei para o jornal, com uma foto nossa, para todo mundo ver, e foi maravilhoso. Todo mundo deve ter gostado”, comenta. Mais do que o responsável por levar sua história ao Pará, O Liberal, na opinião de Renée, é uma ferramenta para levar a fé até os leitores. “Traz histórias de famílias, de pais, mães, filhos, de amor, é muito bonito”.