Luís Lacombe reforça time de colunistas de O Liberal e amplia pluralidade de opinião

Luís Ernesto Lacombe passa a reforçar, a partir de agora, o time de colunistas de O Liberal. O objetivo é ampliar a pluralidade de opinião e ideias, que é marca do Grupo, trazendo um contraponto às colunas nacionais já presentes no jornal e portal OLiberal.com. Os artigos serão publicados semanalmente e estarão disponíveis aos leitores em formato impresso, digital e vídeo por meio das redes sociais, em dezembro deste ano.

Lacombe afirma que está ansioso e honrado por escrever para um jornal com grande tradição na região Norte do Brasil. “Estar perto de quem vive nessa região é mais uma oportunidade para propor discussões pertinentes e urgentes sobre os maiores desafios que todos os brasileiros têm que encarar. O valor da tradição de O Liberal é incalculável. E ser tradicional, ter história, não significa ficar parado no tempo, avesso a inovações e avanços. Prova que é possível ter princípios, e valores fundamentais, sem abrir mão do progresso, do desenvolvimento, respeitando liberdades, a democracia, a pluralidade”, afirmou.

Com passagens pela Rede Globo e emissoras afiliadas, Band e, atualmente, na RedeTV!, o jornalista diz que a coluna, em O Liberal, vai sempre propor reflexões sobre os principais fatos políticos e comportamentais do Brasil e do mundo. “A coluna terá um olhar liberal, conservador, mas baseado em fatos, no mundo real e sem militância. Não sou partidário, não tenho políticos de estimação e mantenho meu senso crítico intacto", declarou.

MAIS NOVIDADES

Silvio Navarro e Aldo Rebelo integram também, a partir de agora, o novo time de colunistas. Com passagem pela Folha de São Paulo, Veja e Jovem Pan, Navarro chega ao O Liberal para trazer análises sobre os principais assuntos da Praça dos Três Poderes, que impactam diretamente na vida das pessoas, ou seja, aos pagadores de impostos. Atualmente, ele também atua como comentarista político da emissora RedeTV! e escreve para a revista Oeste.

Já o ex-ministro Aldo Rebelo passa a colaborar na área de política e economia. Ele comandou entre 2011 e 2015 as pastas de Esportes, Ciência e Tecnologia e da Defesa. Antes, Rebelo foi presidente da Câmara dos Deputados, entre 2005 e 2007. Reconhecido pelo alto nível de conhecimento dos problemas do Brasil em geral e da Amazônia, em particular, ele foi o último ministro da Defesa dos governos do PT, quando ainda era filiado ao PC do B, legenda onde se tornou uma das principais lideranças.