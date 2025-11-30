Liberal Amazon: a Amazônia em primeira pessoa, em diálogo global

Ao completar 79 anos, O Liberal reafirma seu compromisso histórico em noticiar a Amazônia, projetando sua voz para o debate global. Em um cenário no qual a região atrai os olhares do mundo — especialmente após a realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30) — o projeto Liberal Amazon consolida-se como uma ferramenta estratégica de soberania narrativa. A iniciativa, que conta com parceria essencial da Universidade Federal do Pará (UFPA) para a tradução de conteúdos, garante que os desafios, a ciência e a cultura amazônica sejam compreendidos internacionalmente.

Para Lázaro Magalhães, diretor de conteúdo de O Liberal, a iniciativa não é um gesto isolado, mas uma evolução natural da trajetória do jornal rumo aos seus 80 anos. A proposta central é clara: tirar a Amazônia do lugar de objeto de estudo externo e colocá-la como sujeito de sua própria história.

"A série de matérias que por anos vêm compondo os conteúdos do Liberal Amazon tem se esforçado em abordar, de forma especial, as peculiaridades da nossa região e os temas importantes ao desenvolvimento da Amazônia, sempre priorizando olhares e vozes locais, incluindo núcleos de conhecimento da região e os atores e entidades de setores produtivos diversos. Mais que retratar desafios, o Liberal Amazon tem uma abordagem propositiva, debatendo essas especificidades de nossa realidade e também apontando caminhos, sempre mirando um futuro melhor", analisa Lázaro.

O diretor destaca que o formato bilíngue é a chave para esse diálogo em pé de igualdade. "Nessas páginas, a Amazônia abre diálogo sobre seus caminhos e seus desafios com o mundo. Em pé de igualdade, e em alto e bom som, no bom debate, como protagonistas, não como região ou populações historicamente objetificadas, por discursos e interesses exógenos vários. Num rápido enlace com as oito décadas de atuação de O Liberal, nada mais oportuno de se pontuar: o projeto Liberal Amazon nada mais é que um resultado, um aprofundamento da própria trajetória e da natureza do compromisso histórico desse veículo, que deu origem ao Grupo Liberal. Sempre defender as pessoas que moram na Amazônia, e ajudar a região a ser protagonista nas decisões que a afetam, por um futuro cada vez melhor", completa Magalhães.

Traduzindo a cultura para superar estereótipos globais

A execução desse projeto exige uma sensibilidade jornalística apurada, contextualizando modos de vida. A repórter Ádria Azevedo, que atua na linha de frente da produção do Liberal Amazon, explica que o objetivo é superar narrativas externas muitas vezes desinformadas.

"Acho que o mais importante do Liberal Amazon é falar da Amazônia a partir da Amazônia, na tentativa de superar narrativas de fora sobre a região, muitas vezes desinformadas e estereotipadas. Assim, fala-se do que acontece na região, a partir de vozes da própria região, para todo o mundo. Por isso, há um cuidado, também, de sempre contextualizar realidades e costumes regionais, que são óbvios para quem é amazônida, mas não para estrangeiros. Um exemplo disso aconteceu na pauta sobre as propriedades terapêuticas da copaíba, na qual foi necessário detalhar o procedimento e os ingredientes da tradição de curar a garganta, bastante conhecida na região, mas que precisava de uma explicação apropriada para a compreensão de qualquer leitor, de qualquer lugar", detalha a jornalista.

A escolha das pautas segue um critério rigoroso de relevância e interesse público, equilibrando as riquezas naturais com as soluções para os problemas sociais. "Descobertas científicas, iniciativas relacionadas a meio ambiente e sustentabilidade, cenários culturais marcantes da região, desafios enfrentados por sua população e soluções propostas. Uma das ideias é mostrar, internacionalmente, o mundo de riquezas que nossa região tem, em tantas áreas", explica Ádria.

A cobertura rumo à Conferência do Clima

Com Belém sendo sede da COP 30, o Liberal Amazon também assumiu um papel didático e documental, preparando o terreno informativo para o evento. "O desafio maior foi entender o funcionamento da conferência, os acordos, as discussões, os termos usados. Como são matérias mais aprofundadas, exigem sempre um bom trabalho de pesquisa, para contextualizar o leitor, tornar as questões trazidas mais acessíveis. E foi justamente esse o maior aprendizado que a COP proporcionou, esse conhecimento. Mas isso já foi mais próximo da realização da COP. Desde um ano antes, o assunto já vinha sendo pautado pelo Liberal Amazon, trazendo textos de expectativa, sobre a preparação de Belém para o evento, em infraestrutura, turismo e eventos prévios", finaliza a repórter.