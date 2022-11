Jornalistas de O Liberal relembram grandes eventos e coberturas em 76 anos de jornalismo

A história de O Liberal é escrita diariamente com a participação de mais de 90 funcionários que ocupam a redação do periódico. Entre jornalistas, fotógrafos, editores, diagramadores e coordenadores, muitas memórias foram acumuladas ao longo dos 76 anos de existência do jornal, dos colaboradores mais novos e, principalmente, aqueles que tem mais tempo de casa.

A redação de O Liberal foi o primeiro local de trabalho do jornalista Dilson Pimentel, que ingressou na equipe de reportagem em 10 de janeiro de 1990. Passados 33 anos, o repórter guarda na memória coberturas que marcaram a sua trajetória.

"Uma das matérias mais marcantes pra mim foi a queda de um avião em Altamira, em que morreram mais de 20 pessoas, em 1990. Eu tinha apenas seis meses como repórter. E fiz essa cobertura com o saudoso fotógrafo Ary Souza", relembra.

Entre 2006 e 2007, duas reportagens se tornaram inesquecíveis para Pimentel: o assassinato dos irmãos Novelino, crimes praticados com violência e premeditação, em 2007, e a cobertura jornalística do caso que ficou conhecido como o Maníaco da Ceasa, o serial killer que, entre dezembro de 2006 e março de 2007, matou três adolescentes, nas matas da Ceasa. Ambos os crimes em Belém.

Mais recentemente, em maio deste ano, Dilson guarda lembranças da reportagem feita em parceria com o fotógrafo Tarso Sarraf, em três municípios do Marajó, para mostrar o cenário atual da pandemia, fazendo um paralelo com o auge dos casos de covid, nessas mesmas cidades, dois anos atrás.

"Hoje fico feliz em fazer reportagens que contribuam para melhorar a qualidade de vida das pessoas, com a resolução de problemas, por exemplo, na área de saneamento, saúde e habitação", declara.

Mudanças

Faz parte do dia a dia do profissional de imprensa o famoso "sair da rotina", devido ao dinamismo da profissão. E não saria diferente para jornalista Marly Quadros, que compõem a redação de O Liberal desde 2007. Quadros já ocupou diversos cargos como reportagem, edição, chefia de reportagem, coordenação e, atualmente, é editora do caderno de cultura.

Ao relembrar os casos mais marcantes que cobriu, a editora garante que foram as matérias que a tiraram do lugar-comum. "Um pouco mais recente, eu lembro que foi um dos últimos casos que acompanhei e ajudei a escrever, foi o caso da menina que foi estuprada dentro da cela de uma delegacia onde estava presa com outros 20 homens nomes. Fomos até a cidade, encontramos a casa da mãe da adolescente e conseguimos apurar algumas coisas. Eu gostava muito de fazer esse trabalho de sair um pouco da rotina. A gente passa por muita coisa, principalmente quem está na reportagem e vai pra rua, acaba que vivenciamos muita coisa", pontua.

Marly ainda ressalta que com o tempo a comunicação foi se reformulando e a internet exigiu que o jornal impresso se adaptasse. "A chegada da internet foi o que trouxe e continua trazendo mudanças para comunicação como um todo. Com a internet veio a necessidade de ter tudo em tempo real e o jornal impresso traz a notícia no dia seguinte. Então, essa adaptação que os jornais impressos estão vivendo hoje por conta da internet é a principal mudança que nós estamos vivenciando e acredito que alguns veículos, como é o caso do O Liberal, conseguiram se adaptar bem, conseguiram construir uma plataforma grande de portal de notícias que traz essa questão, a necessidade do imediatismo, mas também conseguiu manter o seu jornal impresso relevante", destaca a editora.

Experiência

O fotojornalista Sidney Oliveira teve a oportunidade de ingressar no jornal O Liberal no dia 6 de janeiro de 2000, com o objetivo de ocupar uma vaga no núcleo de Fotografia. Como não haviam vagas disponíveis na época, ele aceitou uma vaga para motorista já conhecendo a cultura da empresa de oferecer oportunidades para os funcionários. Enquanto isso, buscou aperfeiçoamento na área até que surgiu a vaga de fotógrafo de O Liberal.

Oliveira compôs o time de colaboradores da redação até 2010, quando precisou ser desligado da empresa, voltando a ser contratado em 2021. Somando os dois períodos, o fotojornalista colecionou coberturas difíceis e desafiadoras, como a queda do edifício Real Class, na trav. Três de maio, e a chegada dos assassinos da missionária Dorothy Stang.

"Quando o tinha é uns quinze anos eu acompanhei a cobertura jornalística da queda do edifício Raimundo Farias quando desabou. Eu saia do colégio todo dia ver, eu via o Ary, vi essa galera da antiga fazendo a cobertura e me imaginava fazendo essa cobertura. E quando foi dia 29 de janeiro de 2011, que destacou o Real Classe, um fato muito triste, eu fiz a cobertura e isso me marcou muito. Fomos a primeira equipe a chegar no local, ninguém sabia, nem mesmo os Bombeiros, quantas pessoas estavam embaixo dos escombros. Então foi um desafio, tanto da questão emocional e por relembrar aquela parte do Raimundo Farias. E o outro desafio profissional foi quando chegaram os mandantes da irmã Dorothy Stang. Então, quando eles chegaram era um desafio porque você tinha que fazer a foto, aí foi tudo muito rápido. Naquele momento eu senti um frio na espinha e que aquela era a pauta", relembra.

Sidney ressalta a importância do profissional de imprensa para a sociedade. "A gente vê o nosso papel como jornalista, fotojornalista, seja qual for a área no jornalismo, principalmente aqui na Amazônia, a importância que tem da gente fazer um bom jornalismos pra poder gerar uma boa reflexão para sociedade", conclui.