Há quase oito décadas, a credibilidade de O Liberal alavanca negócios e instituições

Celebrar 79 anos de história é também celebrar o desenvolvimento econômico do Pará. Ao longo de quase oito décadas, enquanto narrava os fatos que marcaram a região, O Liberal se consolidou como a principal vitrine para que empresas e instituições locais se transformassem em gigantes do mercado. A relação entre o veículo de comunicação e o setor produtivo vai muito além da simples compra de espaço publicitário; é uma simbiose em que a credibilidade da notícia impulsiona a confiança no consumo.

Essa trajetória é ilustrada pela parceria de mais de meio século com o Grupo Líder. Acompanhando a evolução do varejo, a empresa encontrou nas plataformas do Grupo Liberal o canal ideal para dialogar com as famílias paraenses.

Uma vitrine essencial para o varejo

Oscar Rodrigues, sócio-fundador do Grupo Líder, relembra o início dessa jornada na década de 1970, quando a presença no impresso era fundamental para a estratégia de negócios. Para o empresário, a comunicação é o pilar que sustenta a relação entre o varejo e o consumidor final.

“Nós já estamos há 52 anos como parceiros do Grupo Liberal. Os meios de comunicação são necessários para nós, porque são eles que nos comunicam, que levam a nossa mensagem, que explicam o que nós temos com nossos clientes, que são os consumidores finais. A mídia em geral ajudou a formar a imagem do Grupo Líder. Com certeza a gente conseguiria fazer [a construção da marca sem a mídia], mas seria muito mais lento. Com a televisão, o rádio, e agora com a internet, aceleramos esse processo”, avalia.

Rodrigues também destaca a força da abrangência multimídia do grupo, citando a relevância da televisão e a adaptação aos novos tempos com as redes sociais, mantendo o Grupo Liberal como parceiro estratégico na divulgação de ofertas e serviços. “O jornal O Liberal sempre teve essa liderança e espero que se mantenha”, completa.

Compromisso com a educação e a cidadania

Além do varejo, o setor educacional reconhece o peso institucional de O Liberal. Para o professor Vicente Noronha, reitor do Centro Universitário Fibra, a longevidade do jornal é um atestado de seu compromisso com a verdade e com a formação intelectual do Estado.

Professor Vicente Noronha, reitor do Centro Universitário Fibra, instituição parceira do Grupo Liberal (Wagner Santana / Arquivo O Liberal)

“Ao longo de quase oito décadas, o jornal consolidou-se como uma das mais importantes instituições de imprensa da região, contribuindo para a formação de uma sociedade mais informada, crítica e participativa. Reconheço a relevância desse trabalho contínuo, que inspira gerações e reafirma diariamente a importância do jornalismo responsável”, afirma.

Noronha reforça que a história do jornal se confunde com o próprio desenvolvimento da região amazônica, pautada pela inovação e pela seriedade. “Que esta trajetória siga marcada pela inovação e pelo compromisso com o desenvolvimento da Amazônia”, acrescenta o reitor.