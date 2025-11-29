Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Aniversário chevron right

Há quase oito décadas, a credibilidade de O Liberal alavanca negócios e instituições

Grandes anunciantes do Estado, como o Grupo Líder e o Centro Universitário Fibra, destacam o papel do Grupo Liberal na consolidação de marcas e no desenvolvimento regional ao longo de décadas

Gabriel da Mota
fonte

Oscar Rodrigues, sócio-fundador do Grupo Líder, parceiro do Grupo Liberal há mais de 50 anos (Tarso Sarraf / Arquivo O Liberal)

Celebrar 79 anos de história é também celebrar o desenvolvimento econômico do Pará. Ao longo de quase oito décadas, enquanto narrava os fatos que marcaram a região, O Liberal se consolidou como a principal vitrine para que empresas e instituições locais se transformassem em gigantes do mercado. A relação entre o veículo de comunicação e o setor produtivo vai muito além da simples compra de espaço publicitário; é uma simbiose em que a credibilidade da notícia impulsiona a confiança no consumo.

Essa trajetória é ilustrada pela parceria de mais de meio século com o Grupo Líder. Acompanhando a evolução do varejo, a empresa encontrou nas plataformas do Grupo Liberal o canal ideal para dialogar com as famílias paraenses.

Uma vitrine essencial para o varejo

Oscar Rodrigues, sócio-fundador do Grupo Líder, relembra o início dessa jornada na década de 1970, quando a presença no impresso era fundamental para a estratégia de negócios. Para o empresário, a comunicação é o pilar que sustenta a relação entre o varejo e o consumidor final.

Nós já estamos há 52 anos como parceiros do Grupo Liberal. Os meios de comunicação são necessários para nós, porque são eles que nos comunicam, que levam a nossa mensagem, que explicam o que nós temos com nossos clientes, que são os consumidores finais. A mídia em geral ajudou a formar a imagem do Grupo Líder. Com certeza a gente conseguiria fazer [a construção da marca sem a mídia], mas seria muito mais lento. Com a televisão, o rádio, e agora com a internet, aceleramos esse processo”, avalia.

Rodrigues também destaca a força da abrangência multimídia do grupo, citando a relevância da televisão e a adaptação aos novos tempos com as redes sociais, mantendo o Grupo Liberal como parceiro estratégico na divulgação de ofertas e serviços. “O jornal O Liberal sempre teve essa liderança e espero que se mantenha”, completa.

Compromisso com a educação e a cidadania

Além do varejo, o setor educacional reconhece o peso institucional de O Liberal. Para o professor Vicente Noronha, reitor do Centro Universitário Fibra, a longevidade do jornal é um atestado de seu compromisso com a verdade e com a formação intelectual do Estado.

image Professor Vicente Noronha, reitor do Centro Universitário Fibra, instituição parceira do Grupo Liberal (Wagner Santana / Arquivo O Liberal)

 

“Ao longo de quase oito décadas, o jornal consolidou-se como uma das mais importantes instituições de imprensa da região, contribuindo para a formação de uma sociedade mais informada, crítica e participativa. Reconheço a relevância desse trabalho contínuo, que inspira gerações e reafirma diariamente a importância do jornalismo responsável”, afirma.

Noronha reforça que a história do jornal se confunde com o próprio desenvolvimento da região amazônica, pautada pela inovação e pela seriedade.  “Que esta trajetória siga marcada pela inovação e pelo compromisso com o desenvolvimento da Amazônia”, acrescenta o reitor.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

o liberal 79 anos

aniversário de o liberal

anunciantes

grupo líder

centro universitário fibra
Aniversário
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda