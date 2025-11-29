Estúdio Digital & Content alia tradição e estratégias da marca 'Liberal' rumo aos 80 anos

A história de um jornal quase octogenário é feita de memória, mas sua sobrevivência depende da capacidade de olhar para o futuro. Ao completar 79 anos, O Liberal celebra seu legado jornalístico e a consolidação de uma estrutura que modernizou a relação entre marcas e público: o Estúdio de Digital Content. Liderado pelo gerente de projetos Aurélio Oliveira, o setor reflete a adaptação do Grupo Liberal às transformações vertiginosas do mercado de comunicação.

O conceito do estúdio nasceu da necessidade de reinvenção. Em um cenário onde a audiência transita entre o papel, o portal e as redes sociais, a publicidade tradicional precisou evoluir.

"O Estúdio de Digital Content foi formulado por volta de 2021, quando o grupo entrou em um novo momento de reestruturação. Foi criada uma área de negócio voltada para uma integração estratégica e digital do cliente. O mercado sempre foi muito ávido por novos formatos, então foi o momento em que o jornal também se propôs a se reinventar", explica Aurélio Oliveira.

Uma estrutura que integra inteligência e criatividade

Na prática, o estúdio funciona como o cérebro criativo e executivo da área comercial. Não se trata apenas de vender um espaço no jornal ou um banner no site, mas de desenhar uma jornada completa para o anunciante. Uma equipe multidisciplinar — formada por estrategistas, designers, redatores e jornalistas — desenvolve desde projetos customizados, criados para resolver as dores específicas de cada negócio, até grandes coberturas patrocinadas.

Segundo o gerente, a operação é totalmente integrada. O comercial identifica a oportunidade, e a inteligência do estúdio define o formato ideal, utilizando a força multiplataforma do grupo, que reúne rádio, impresso, portal, redes sociais e TV. "Toda a jornada do cliente, seja qual for o veículo que contempla o pacote, é desenvolvida dentro do estúdio. Tem projetos customizados, voltados para a dor do negócio do cliente, buscando resultado, e tem os patrocinados, focados na aplicação e posicionamento de marca, como o Rainha das Rainhas e o Círio", detalha Oliveira.

Conteúdo de marca como resposta às mudanças de consumo

Essa mudança de postura acompanha o comportamento do consumidor moderno, que está mais exigente e menos tolerante à interrupção publicitária tradicional. O Branded Content (conteúdo de marca) surge como uma ferramenta de diálogo, oferecendo informação útil em vez de simples propaganda.

Aurélio avalia que o ritmo do consumo de informação, acelerado pelo digital, exige agilidade, mas sem perder a essência humana.

"As pessoas ficaram mais avessas à publicidade direta, àquele anúncio tradicional. O conteúdo de marca veio sanar essa forma de chegar ao cliente de maneira mais tranquila, sem muito alarde, oferecendo conteúdo relevante para a necessidade que ele pretende sanar", avalia.

No entanto, o gestor pondera que a tecnologia não anula a tradição. O desafio é o equilíbrio. "É um mundo meio louco em que buscamos um equilíbrio. O mais interessante do ser humano é que ele faz uma volta gigante e sempre retorna para aquele ponto inicial. Às vezes, pensa-se que uma forma tradicional de comunicar vai entrar em desuso, mas ela ainda é necessária e eficaz dependendo do perfil", reflete Aurélio.

Projetos históricos marcam a contagem regressiva para o centenário

É justamente no encontro entre o novo e o tradicional que O Liberal prepara seu futuro. O aniversário de 79 anos, celebrado em 2025, funciona como a antessala de um marco histórico. O ano de 2026 será de celebrações triplas: 80 anos de O Liberal, 60 anos do Grupo Liberal e 50 anos da TV Liberal.

Para marcar essa trajetória, projetos que dialogam com o imaginário e a afetividade do paraense ganham destaque, como o concurso Rainha das Rainhas e a cobertura do Círio de Nazaré. “O Rainha das Rainhas é um projeto muito importante para o grupo, pela tradição que carrega e pela influência que exerce sobre a vida das pessoas no estado. Percebo que, quando convidamos uma pessoa para ser jurada, elas falam: 'Era o sonho da minha vida'. Diferentes camadas da sociedade sonham participar do concurso de alguma forma", conta o gerente.

Já o Círio, segundo Aurélio, transcende a religião e se consolida como um documento histórico da identidade do Pará. A manutenção desses projetos tradicionais, aliada à inovação promovida pelo estúdio, sintetiza a missão de O Liberal às vésperas de completar oito décadas.

"Celebrar 80 anos é mostrar que você mantém o sucesso da sua credibilidade entre as pessoas. A transmissão do Círio, por exemplo, revela toda a religiosidade do paraense. É um projeto que o grupo desenvolve com muito carinho e dedicação", conclui.