Espaço Romulo Maiorana: a usina de ideias que projeta O Liberal rumo aos 80 anos

Ao celebrar 79 anos de história, O Liberal revisita seu passado glorioso, mas mantém o olhar fixo no horizonte. A prova física e pulsante dessa mentalidade foi materializada no último mês de setembro, com a inauguração do Espaço Romulo Maiorana, na sede do Grupo em Belém, no bairro do Marco. Localizado no quarto e último andar do prédio, o auditório carrega o nome do visionário fundador do jornal e se estabelece, em poucos meses, como uma metáfora de concreto e tecnologia para a reinvenção do jornalismo na Amazônia.

Com sete eventos já realizados até aqui, o espaço consolida a estratégia de inovação que prepara o Grupo para o octogenário de O Liberal, em 2026. A estrutura foi pensada para ser um centro nevrálgico de debates, onde a tradição do impresso se funde à agilidade do digital, com cobertura em tempo real e multiplataforma dos debates realizados.

Uma usina de reflexões multiplataforma

O sucesso de iniciativas recentes, como o COP Talks e o Lib Talks, demonstra a vocação do novo ambiente. Para a diretoria do Grupo, a resposta do público e do mercado publicitário valida o investimento em um jornalismo que vai além da notícia fria, propondo debate e profundidade.

"Construímos um auditório que serve como verdadeira usina de reflexões sobre temas importantes para Belém, para o Pará e para o Brasil. O que é melhor, com uma abordagem multiplataforma e omnichannel [todos os canais], que produz conteúdos para todos os nossos veículos", avalia Ney Messias Jr., diretor de rádio, web e entretenimento do Grupo Liberal.

A sensibilidade de trazer os debates para dentro de casa reforça o compromisso de O Liberal com a comunidade. O jornal deixa de ser apenas um observador para se tornar o anfitrião das grandes discussões regionais, especialmente no contexto da recém-realizada 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30).

Ronaldo e Rose Maiorana, CEO e vice-presidente do Grupo Liberal, na inauguração do Espaço Romulo Maiorana em setembro de 2025 (Igor Mota / Arquivo O Liberal)

O ecossistema de comunicação 360º

A arquitetura do Espaço Romulo Maiorana foi desenhada para a era da hiperconexão. A capacidade de reinvenção de uma marca com quase oito décadas reside justamente em sua habilidade de adaptar sua credibilidade aos novos formatos de consumo de informação. Segundo Ney Messias Jr., o espaço é a ferramenta que viabiliza essa projeção global.

"O Espaço Romulo Maiorana nos proporciona essa possibilidade de produzir conteúdos ao vivo, com cobertura em tempo real e cortes para todas as nossas multiplataformas, gerando o que chamamos de ecossistema de comunicação 360º", explica o diretor.

Dessa forma, o conteúdo gerado em uma palestra presencial reverbera na transmissão ao vivo pelo YouTube de O Liberal, ganha perenidade nas páginas do jornal impresso e viraliza em cortes dinâmicos nas redes sociais de @oliberal, assim como rende matérias diversas para o portal OLiberal.com.

A expansão com o LibTalks Amazônia

Olhando para o futuro imediato, a "usina de ideias" já tem data para expandir suas fronteiras. A expertise adquirida nos eventos realizados na sede será levada para outras regiões, conectando as dores e as soluções da Amazônia Legal. Messias Jr. adianta que o próximo grande projeto, o LibTalks Amazônia, buscará vozes ativas fora do eixo tradicional. A primeira edição foi realizada no último dia 21 de novembro.

"Temos o LibTalks Amazônia, que será um conteúdo que vai primeiramente em sete capitais da Amazônia Legal, trazendo de cada uma dessas cidades os três principais cases de empreendedorismo com foco em bioeconomia. Esse conteúdo será mediado pela jornalista Mary Tupiassu", adianta Ney.