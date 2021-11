Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro parabeniza os 75 anos de O Liberal

Celebrar os 75 anos de história do jornal O Liberal é enaltecer a importância da prática do jornalismo comprometido com a sociedade paraense. A imprensa é um dos pilares fundamentais do Estado Democrático de Direito. Nos dias atuais, é cada vez mais nobre a atividade jornalística de qualidade com a sua premissa de apurar e checar fatos. O Poder Judiciário do Estado do Pará parabeniza a todos e todas que atuam diariamente com a seriedade e o profissionalismo do jornal O Liberal.

Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro

Presidente do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA)