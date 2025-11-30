Conheça a lógica visual que transforma a notícia em experiência de leitura em O Liberal

A celebração dos 79 anos de O Liberal não se restringe ao conteúdo apurado; ela reside também na forma como a notícia é entregue ao leitor. A diagramação, que atua como a espinha dorsal visual do jornal impresso, é a ponte que une a precisão factual à emoção da leitura. Quem comanda essa orquestra visual é Renato Tavares, diagramador-chefe, que está no Grupo Liberal desde 2011 e assumiu a coordenação da área em 2018.

"Pude acompanhar de perto a evolução do jornal, tanto no formato gráfico quanto na forma de produzir e apresentar conteúdo", afirma. Para ele, a função da equipe é dar ritmo e forma às notícias, "traduzindo visualmente a identidade do Liberal em cada edição".

Princípios

A diagramação de um jornal impresso vai muito além da estética. Ela é regida por princípios rigorosos de clareza e condução do olhar. Tavares detalha a base conceitual do trabalho:

"O primeiro princípio da diagramação é a hierarquia da informação, que define o que deve ter mais destaque e o que apoia a leitura. Tudo é pensado a partir da clareza e do equilíbrio entre texto, imagem e espaço".

O objetivo primário é o conforto do leitor. O design deve ser um instigador e não um obstáculo. "Nosso trabalho na diagramação é usar recursos de design que instigam e prendem a leitura. Somos responsáveis pela distribuição dos elementos gráficos de forma harmônica, para que o leitor se sinta confortável e conduzido ao longo das páginas", explica.

Renato Tavares, diagramador-chefe, participou da concepção do atual projeto gráfico do jornal (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

A decisão sobre o uso de recursos gráficos é um trabalho de equipe integrado, que envolve editores, fotógrafos e ilustradores. "A cada edição, são realizadas reuniões para definir a posição e o peso visual de cada elemento gráfico, sempre respeitando a hierarquia tipográfica, a legibilidade, a identidade visual e o projeto gráfico do jornal. Essa dinâmica garante que cada página comunique com clareza e mantenha o padrão visual que caracteriza o Liberal", pontua Tavares.

Tradição e inovação

Conciliar a rica história de 79 anos com a necessidade de um jornal moderno e dinâmico é o grande desafio estético. O atual projeto gráfico, implementado em 2018, foi a resposta do jornal a essa demanda.

"Foram meses de estudos e pesquisas para construir um design que preservasse a tradição do jornal e, ao mesmo tempo, refletisse modernidade e dinamismo. A diagramação passou a valorizar ainda mais o olhar artístico do designer, com composições leves e equilibradas", revela o diagramador-chefe.

As capas, em particular, se tornaram um espaço de expressão dessa nova fase, transmitindo ao leitor a energia de um jornal que se mantém fiel à sua história, mas atualizado com o tempo. "Tenho orgulho de fazer parte dessa jornada e de contribuir para que o Liberal siga visualmente forte, moderno e coerente com seu legado", expressa Renato.

A rotina do ‘fechamento’

Enquanto a coordenação define a macroestrutura, a execução diária recai sobre diagramadores como Gilson Magno, profissional com 23 anos de experiência e atualmente responsável pelo caderno de Cultura. Com uma trajetória que inclui passagens pela distribuidora e fotomecânica, Gilson entende o jornal de ponta a ponta.

Gilson Magno é diagramador do caderno de Cultura e trabalha há 23 anos no Grupo Liberal (Wagner Santana / O Liberal)

Sua rotina é um exemplo de trabalho coletivo intenso, com o prazo de fechamento do caderno, 20h, sendo um dos momentos mais críticos. "Nossa rotina se resume a um trabalho coletivo, começando com o editor de fotografia, o de texto e, por fim, o meu", detalha.

Sobre seu estilo estético, Gilson define-o como criativo, mas sempre atrelado às normas do projeto gráfico. "É um modelo criativo, claro, sempre obedecendo às regras e os princípios de design, tentando no final passar para o leitor uma comunicação clara e útil", finaliza.