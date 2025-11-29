Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Aniversário chevron right

Colunistas de O Liberal são vozes de reflexão no debate público sobre a Amazônia

Articulistas transformam o cotidiano, a política e as questões éticas em análise, buscando despertar o interesse do leitor e oferecer soluções para o processo decisório

Gabriel da Mota
fonte

Walbert Monteiro, escritor especialista em temas éticos e religiosos, como o Círio de Nazaré (Tarso Sarraf/ O Liberal)

Em uma edição que celebra 79 anos de história, o jornal O Liberal destaca a importância de seus articulistas, peças-chave na construção do diálogo com a sociedade. Com autonomia e responsabilidade , os colunistas transformam a atualidade, a política e as questões morais em textos que incitam o leitor à reflexão e ao aprofundamento. Para eles, a seleção dos temas ultrapassa a mera cobertura factual, buscando oferecer uma contribuição significativa ao debate público, informando sobre os fatos mais marcantes e ajudando na tomada de decisão.

Walbert Monteiro, que semanalmente traz sua visão sobre questões que tangenciam a ética, a moral e a história, revela que a atualidade e o interesse do público são bússolas para sua escrita.

"Geralmente escolho os temas levando em consideração a atualidade dos assuntos, o interesse que possa despertar no público, com preferência para aqueles que contenham pesquisa histórica, alguns pressupostos da ética e da moral, tendo interesse especial nos que possam ter um conteúdo religioso", explica.

Sua intenção não é ditar verdades, mas sim acender a faísca da curiosidade. Monteiro, que reúne suas crônicas na série "Reflexões," é categórico: "Na verdade, o meu objetivo é justamente despertar o interesse para a reflexão, o debate e, quando é o caso, o aprofundamento na pesquisa".

Política, Direito e o impacto imediato

Em um cenário onde a velocidade da informação desafia a profundidade, a coluna se estabelece como um espaço de análise apurada. É o que move Denis Farias, que foca em questões de impacto direto na vida cívica. Com especialidade em Direito Eleitoral, ele busca os temas que mais causam impacto na semana, frequentemente abordando polêmicas envolvendo a política e os poderes da República.

Farias vê sua missão como um exercício de informação e proposição.

"A maior contribuição é a informação sobre os fatos mais marcantes da política e do direito e levar os leitores a uma reflexão," diz.

image Denis Farias, especialista em Direito Eleitoral (Arquivo pessoal)

No entanto, sua análise vai além, procurando apresentar soluções para auxiliar no processo decisório. "Busco apresentar soluções para ajudar os detentores do Poder na tomada de decisão", acrescenta.

Diálogo constante com o leitor

A vitalidade de uma coluna de jornal impresso é mantida pela relação íntima com seu público. Longe de ser um monólogo, a escrita de opinião se nutre do retorno e do debate. Walbert Monteiro confirma a importância desse ciclo: "O retorno chega pela crítica construtiva, a concordância com o que foi exposto, a sugestão para outros temas e, o que é mais importante, a correção em alguma colocação equivocada", resume. Leitores, inclusive, sugerem pautas, especialmente no sentido da crítica.

Com a ascensão das redes sociais, a interação se tornou instantânea e dinâmica, segundo Denis Farias. Esse fluxo constante de ideias, embora traga posições a favor e contra, é um regulador ético. Farias garante que o diálogo com os leitores o influencia a ser o mais justo e imparcial possível em seus textos, o que garante a liberdade para que todos possam concordar ou discordar.

O significado de publicar em um veículo tradicional

Para ambos, a plataforma oferecida por O Liberal transcende a simples publicação, representando um reconhecimento de credibilidade e um alcance incomparável. Walbert Monteiro classifica a importância de estar em um jornal de alcance estadual como "ímpar". "Levando em consideração a credibilidade e o alcance do jornal, quer o físico, quer o virtual, não só passei a ser mais lido, como me incentivou a produzir mais, a pesquisar mais e, por que não admitir?, aumentar o meu conhecimento em função de ter que estudar determinados temas", afirma.

Denis Farias ecoa esse sentimento, descrevendo a oportunidade de manifestar suas ideias com liberdade e autonomia como uma honra "imensurável". Para ele, fazer parte de um time que construiu uma credibilidade robusta e que forma a opinião da sociedade é um "grande privilégio e uma importância estratégica". Farias destaca, ainda, que o alcance da coluna, impulsionado pelas redes sociais, vai muito além das fronteiras do Pará.

